Wall Street recule avec la hausse des rendements et la chute des valeurs cryptos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en baisse: Dow 0,48%, S&P 500 0,30%, Nasdaq 0,35%

*

Les valeurs liées aux cryptomonnaies chutent après que le bitcoin est passé sous la barre des 85 000 dollars

*

Synopsys bondit après l'investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia

*

Le ralentissement de l'activité manufacturière américaine s'aggrave en novembre

*

Tesla dégringole alors que les immatriculations en novembre chutent sur les principaux marchés européens

(Mise à jour des transactions de mi-séance) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont reculé lundi, sous la pression d'une hausse des rendements du Trésor et alors que les investisseurs digéraient des données indiquant un ralentissement de l'activité manufacturière aux États-Unis.

Les baisses ont été les plus notables dans les actions crypto, avec Coinbase COIN.O en baisse de 5,8% et Bitfarms

BITF.O perdant 6,6%, alors que le bitcoin BTC= a chuté de 6,5% et est passé sous la barre des 85 000 $ , le marché crypto perdant plus de 1 000 milliards de dollars de valeur depuis qu'il a atteint un record d'environ 4 300 milliards de dollars, selon CoinGecko.

Strategy MSTR.O , le plus grand détenteur de crypto-monnaie au monde, a chuté de 11 % et a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025, citant la faiblesse du bitcoin.

Une enquête de l'ISM a montré que l'activité manufacturière s'est contractée pour le neuvième mois consécutif en novembre, les usines ayant fait état d'une baisse des nouvelles commandes et d'une augmentation des coûts des intrants, en partie à cause des droits de douane.

Les investisseurs analysent une série de données pour évaluer la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre.

Alors que la plupart des décideurs politiques ont adopté un ton prudent , des signaux accommodants de la part de quelques membres votants clés, ainsi que des rapports selon lesquels le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett est un candidat majeur pour succéder à Powell, ont alimenté les paris sur un nouvel assouplissement monétaire dans les mois à venir.

Les traders considèrent qu'il y a 87,6 % de chances que les taux d'intérêt soient réduits de 25 points de base en décembre, soit à peu près le double de ce qui était prévu à la fin du mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les investisseurs attendent également un rapport retardé de septembre sur l'indice des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui doit être publié vendredi.

Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth, a déclaré que l'absence de données sur l'inflation due à la récente fermeture du gouvernement rendait les décideurs politiques prudents quant à une éventuelle baisse des taux d'intérêt.

"Mais je pense qu'il (Powell) penchera probablement du côté de la protection de l'économie globale en réduisant les taux et en se retenant ensuite en étant plus restrictif lorsqu'il fera ses commentaires après la réunion."

À 11h41 . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 226,85 points, soit 0,48%, à 47 489,57, le S&P 500 .SPX a perdu 20,26 points, soit 0,30%, à 6 828,83 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 81,02 points, soit 0,35%, à 23 284,67.

Huit des 11 secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, menés par une baisse de plus de 1% de l'immobilier .SPLRCR et des services publics .SPLRCU , souvent considérés comme des proxys pour les rendements du Trésor. US/

Les rendements obligataires américains ont augmenté en même temps que ceux de la plupart des économies développées, les rendements obligataires japonais ayant enregistré les gains les plus importants en raison des attentes d'une hausse imminente des taux par la banque centrale locale. JP/

Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait s'exprimer après la clôture des marchés.

Les détaillants à grande surface ont été au centre de l'attention alors que les ventes du Cyber Monday ont démarré, avec des acheteurs qui devraient dépenser 14,2 milliards de dollars en ligne , selon Adobe Analytics. Les actions de Walmart WMT.N et de Target TGT.N ont légèrement augmenté de 0,5 % et de 2,1 %, respectivement.

Tesla TSLA.O d'Elon Musk a glissé de 0,7 % après que les enregistrements mensuels dans les marchés européens clés, y compris la Norvège, la France et la Suède, ont chuté par rapport à l'année précédente.

Synopsys SNPS.O a gagné 3,3 % après que Nvidia NVDA.O , leader des puces d'intelligence artificielle, a déclaré avoir investi 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de conception de semi-conducteurs.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,47 contre 1 sur le NYSE et de 1,9 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 60 nouveaux sommets et 46 nouveaux creux.