Wall Street recule après le maintien des taux par la Fed
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 21:35
Les indices ont décroché à la suite de cette annonce, qui a refroidi les espoirs d'un assouplissement monétaire rapide. Entre une inflation toujours persistante, des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et des signaux économiques mitigés, la Fed a choisi de maintenir une ligne prudente. Elle a également insisté sur l'incertitude entourant ses prochaines décisions. Si des baisses de taux restent envisagées à moyen terme, leur calendrier apparaît désormais plus incertain, alimentant la nervosité des investisseurs et pesant sur les marchés.
Des indicateurs qui entretiennent le doute
Sur le front macroéconomique, l'indice des prix à la production pour la demande finale a progressé de 0,7% en février, après une hausse de 0,5% en janvier. Ce chiffre dépasse les attentes des analystes, qui tablaient sur une augmentation de 0,3%.
Les prix des services pour la demande finale ont, de leur côté, augmenté de 0,5% en février. S'il s'agit d'un ralentissement par rapport à la hausse de 0,8% observée le mois précédent, ce niveau reste supérieur aux 0,3% anticipés par le consensus.
Des réactions contrastées du côté des entreprises
Sur le plan des valeurs, Macy's a progressé de 4,73% après avoir dépassé ses propres objectifs ainsi que les prévisions du consensus, porté notamment par la forte croissance de son enseigne haut de gamme Bloomingdale's.
Lululemon a également signé une hausse de 3,84% à la suite de la publication de résultats faisant état de ventes supérieures aux attentes. Ces performances ont permis de reléguer au second plan l'absence actuelle de PDG ainsi que des perspectives jugées peu convaincantes.
À l'inverse, Trade Desk a reculé de 6,06% après la publication d'un audit défavorable mené par Publicis.
Enfin, après la clôture de Wall Street, les investisseurs ont pris connaissance des résultats du spécialiste des puces mémoire Micron. Malgré des résultats solides, soutenus par la forte demande en mémoire liée notamment aux processeurs graphiques de Nvidia, le titre cédait plus de 1% dans les échanges prolongés.
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