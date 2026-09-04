Wall Street recule après la publication de chiffres de l'emploi solides, qui renforcent les anticipations d'une politique monétaire restrictive de la Fed

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(Le point sur les marchés en milieu d'après-midi)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,54%, S&P 500 -0,50%, Nasdaq -0,51%

* Les emplois non agricoles aux États-Unis ont bondi en août

* Lululemon s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles

* Adobe recule après l'annonce par Narayen de la passation de pouvoir à la tête de l'entreprise

* Les marchés attendent l'IPC et l'IPP la semaine prochaine pour obtenir des indications sur la Fed

par Stephen Culp et Niket Nishant

Wall Street a reculé vendredi, un rapport sur l'emploi solide ayant renforcé les probabilités que la Réserve fédérale américaine relève son taux directeur lors de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

Les trois principaux indices américains ont reculé dans un contexte de vente massive à l'approche d'un week-end férié de trois jours, ce qui les a laissés pratiquement inchangés sur la semaine.

Le rapport sur l’emploi du mois d’août publié par le ministère du Travail a montré que l’économie américaine avait créé 162.000 emplois le mois dernier, soit près de trois fois le consensus de 56.000, tandis que les chiffres de l’emploi de juin et juillet ont été révisés à la hausse, avec un total de 55.000 emplois supplémentaires. Le taux d’activité a augmenté tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,1 %.

Si un rapport sur l’emploi meilleur que prévu constituerait généralement une bonne nouvelle économique, les marchés l’interprètent comme un signe que la Fed, qui s’appuie sur les données, procédera à une hausse des taux à l’issue de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci afin d’empêcher que les pressions sur les prix de l’énergie liées à la guerre ne se transforment en une inflation plus généralisée et plus systémique.

" (Le président de la Fed, Kevin) Warsh, a déclaré la semaine dernière à Jackson Hole que l’évaluation générale du marché du travail était qu’il était en très bonne santé, et ce rapport ne fait que confirmer cette analyse ", a déclaré Mike Dickson, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord. " Cela rend le rapport sur l'IPC de la semaine prochaine extrêmement important; si nous obtenons un chiffre élevé sur l’inflation la semaine prochaine, je pense que nous aurons une hausse des taux en septembre. "

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers anticipent désormais une probabilité de 58,4% d’une hausse des taux de 25 points de base à l’issue de la réunion de la Fed en septembre, contre 49,4% jeudi.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 292,47 points, soit 0,54%, à 53.393,64, le S&P 500 .SPX a perdu 39,01 points, soit 0,50%, à 7.708,70 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 135,14 points, soit 0,51%, à 26.448,92.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs du secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPRLCD ont enregistré la plus forte baisse, tandis que le secteur industriel .SPLRCI , seul à afficher une hausse, a conservé des gains minimes.

Les semi-conducteurs .SOX ont clairement surperformé, avec une hausse de 2,7%, mais restent en baisse de plus de 18% ce trimestre. Les logiciels et services .SPLRCIS , qui avaient progressé de 24% sur la même période, ont clairement pris du retard, reculant de 2,0%.

Les deux indices semblent enlisés dans un mouvement de yo-yo, selon un schéma qui " semble se reproduire presque quotidiennement et aujourd’hui ne fait pas exception ", a déclaré M. Dickson.

Lululemon Athletica LULU.O a chuté de 17,4% après que la marque de vêtements de sport a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.

Adobe ADBE.O a chuté de 5,7% après avoir annoncé que son directeur général de longue date, Shantanu Narayen, céderait les rênes à Anil Chakravarthy, un cadre de l'entreprise.

Les agences américaines d’évaluation du crédit ont perdu du terrain après que le directeur de l’Agence fédérale de financement du logement (Federal Housing Finance Agency), Bill Pulte, a déclaré jeudi avoir donné pour instruction à Fannie Mae et Freddie Mac, créées par le Congrès américain pour soutenir le marché immobilier, d’autoriser tous les prêteurs à utiliser le système de notation de crédit VantageScore .

Fair Isaac FICO.N a perdu 15,7%, TransUnion TRU.N a reculé de 6,9%, tandis qu’Equifax EFX.N a chuté de 7,0%.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,11 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 123 nouveaux plus hauts et 124 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2.326 titres ont progressé et 2.302 ont reculé, les titres en hausse étant plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,01 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré deux nouveaux plus hauts sur 52 semaines et six nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 48 nouveaux plus hauts et 91 nouveaux plus bas.

Les marchés américains seront fermés lundi à l'occasion de la fête du Travail.