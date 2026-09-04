Wall Street recule après la publication d'un rapport sur l'emploi solide qui renforce les anticipations d'une politique restrictive de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,57 %, S&P 500 -0,44 %, Nasdaq -0,43 %

* Les emplois non agricoles aux États-Unis ont bondi en août

* Lululemon s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

* Adobe recule alors que Narayen annonce la passation de pouvoir à la tête de l'entreprise

* Les marchés attendent l'IPC et l'IPP la semaine prochaine pour obtenir des indices sur la Fed

(Mise à jour avec les échanges de fin de matinée)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains ont reculé vendredi après la publication d'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu, qui a incité les investisseurs à renforcer leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt plus tard ce mois-ci.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que l'économie américaine avait créé 162 000 emplois en août, contre des estimations de 56 000 selon un sondage de Reuters auprès d'économistes. Le taux de chômage s'est établi à 4,1 % le mois dernier, comme prévu.

Ces données pourraient donner à la Réserve fédérale davantage de marge de manœuvre pour se concentrer sur l’inflation, d’autant plus que son président, Kevin Warsh, a indiqué que la maîtrise des pressions sur les prix était sa priorité absolue.

« Il s’agit évidemment d’un rapport très volatil, mais cela signifie qu’à ce stade, la Fed va se concentrer sur l’inflation », a déclaré Josh Stevens, directeur des investissements chez CresAlta Investment Management.

Les opérateurs ont renforcé leurs anticipations d’une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de la banque centrale des 15 et 16 septembre: les contrats à terme sur taux d’intérêt à court terme laissent désormais entrevoir une probabilité de 60 % d’une hausse , contre 55 % avant la publication du rapport.

« Le marché a simplement eu une réaction instinctive au rapport sur l'emploi. Les investisseurs agissent d'abord et posent les questions ensuite », a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital.

À 11h52 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 305,54 points, soit 0,57 %, à 53.380,57, le S&P 500 .SPX perdait 33,99 points, soit 0,44 %, à 7.713,72 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 114,87 points, soit 0,43 %, à 26.469,19.

Ces baisses viennent conclure une semaine mouvementée, au cours de laquelle les traders se sont empressés de réajuster leurs prévisions, alors que de nouvelles données, les résultats d'entreprises et les commentaires du gouverneur de la Fed Christopher Waller ont modifié les perspectives en matière de politique monétaire.

L'attention se tourne désormais vers les chiffres de l'inflation de la semaine prochaine, le ministère du Travail devant publier les données de l'IPC et de l'IPP qui pourraient s'avérer déterminantes pour la décision de la Fed.

HAUSSE DES SERVICES PUBLICS, BAISSE DES AGENCES DE NOTATION DE CRÉDIT

Les valeurs du secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD ont reculé de 1,79 % et ont mené la baisse du S&P 500. L’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a progressé de 3 % et s’apprêtait à mettre fin à une série de deux semaines de baisse.

Parmi les valeurs individuelles, Lululemon Athletica

LULU.O a chuté de 17,99 % après avoir révisé à la baisse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année .

Adobe ADBE.O a chuté de 6,08%, après avoir annoncé que son directeur général de longue date, Shantanu Narayen, allait céder les rênes à Anil Chakravarthy, un cadre de l’entreprise.

Les agences américaines d'évaluation du crédit ont perdu du terrain après que Bill Pulte, directeur américain du logement fédéral, a déclaré jeudi avoir donné pour instruction à Fannie Mae et Freddie Mac, créées par le Congrès américain pour soutenir le marché immobilier, d'autoriser tous les prêteurs à utiliser lesystème de notation de crédit VantageScore.

Fair Isaac FICO.N a perdu15,99 %et TransUnion TRU.N a reculé de 7,64 %, tandis qu’Equifax EFX.N a chuté de 6,58%.

Alors que les investisseurs s'apprêtent à passer le week-end de la Fête du Travail, le débat sur la faiblesse saisonnière du mois de septembre persiste.

Historiquement, septembre est le mois le plus faible pour les actions. Mais l’essentiel de cette faiblesse se manifeste dans la seconde moitié du mois, avec des rendements affichant en moyenne une baisse supérieure à 1 %, selon Melissa Brown, responsable mondiale de la recherche en matière de décisions d’investissement chez SimCorp.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse dans un rapport de 1 pour 1, tandis qu’au Nasdaq, les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse dans un rapport de 1,02 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré un nouveau plus haut sur 52 semaines et cinq nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 35 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas.