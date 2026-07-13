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Wall Street recule alors que les tensions avec l'Iran pèsent sur le moral des investisseurs ; les fabricants de puces électroniques chutent
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,3%, S&P 500 -0,5%, Nasdaq -1%

* Les actions américaines de SK Hynix reculent après leurs débuts en fanfare vendredi

* Les fabricants de puces mémoire sont en tête des baisses du S&P 500

(Mises à jour tout au long de l'article) par Ragini Mathur et Avinash P

Les indices de Wall Street ont chuté lundi, alors qu’une nouvelle escalade entre les États-Unis et l’Iran dans le Golfe a fait grimper les cours du pétrole et déstabilisé les investisseurs, tandis que les valeurs du secteur des puces électroniques ont poursuivi leur récente chute.

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis rétablissaient leur blocus sur le trafic maritime iranien dans le Golfe et maintiendraient le détroit d'Ormuz ouvert, après que les deux parties se sont livrées à de nouvelles attaques à la roquette et au drone au cours du week-end.

Cette escalade remet en cause l'accord provisoire signé le mois dernier entre les États-Unis et l'Iran, qui visait à rouvrir le détroit et à mettre fin au conflit après 60 jours de négociations.

Les contrats à terme sur le brut LCOc1 ont progresséd’environ 5% après que les investisseurs eurent pris en compte la menace renouvelée qui pèse sur cette voie maritime.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a mené la baisse, les valeurs des semi-conducteurs figurant parmi les plus durement touchées.

Les fabricants de puces mémoire, qui avaient fortement rebondi cette année, ont prolongé leur récent recul. Western Digital WDC.O a chuté de 6%, Micron Technology MU.O a reculé de 5% et Sandisk SNDK.O a plongé de 10%, ce qui les place parmi les plus fortes baisses du S&P 500.

“Ces actions du secteur de la mémoire ont suscité un vif intérêt chez les investisseurs en très peu de temps depuis le début de l’année. Ce genre d’évolution n’est pas normale, même si la demande pour leurs produits est très forte”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

“Les capitaux se retirent aujourd’hui de ce segment du marché; les investisseurs inquiets vendent, et ces ventes exercent une pression à la baisse encore plus forte.”

Cinq des onze secteurs du S&P 500 étaient en baisse, le secteur des technologies de l’information .SPLRCT affichant la plus mauvaise performance avec un recul de 1,4%. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 3,7%, se situant désormais à plus de 14% en dessous de son plus haut historique atteint fin juin.

Les actions cotées aux États-Unis du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix SKHY.O ont chuté de 9% après une entrée en bourse fracassante sur le Nasdaq vendredi.

Plus tôt dans la séance, l'action de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk spécialisée dans les fusées et l'intelligence artificielle, a atteint son plus bas niveau depuis son introduction en bourse le mois dernier. Elle affichait en fin de séance une baisse de 4%.

À 11h59 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 148,53 points, soit 0,28%, à 52.488,48, le S&P 500 .SPX perdait 37,18 points, soit 0,49%, à 7.538,21 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 278,38 points, soit 1,06%, à 26.003,23.

Ce recul est survenu à la veille d’une semaine chargée en données économiques et en résultats d’entreprises, qui pourrait mettre à l’épreuve la pérennité de la reprise boursière américaine.

Le S&P 500 affiche une hausse de plus de 10% depuis le début de l’année et se situe à moins de 1% de son plus haut historique atteint début juin. L’indice de référence a enregistré une deuxième semaine consécutive de hausse la semaine dernière, malgré la volatilité des valeurs du secteur des semi-conducteurs et la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l’Iran, qui ont remis les risques d’inflation sur le devant de la scène.

Les grandes banques de Wall Street donneront le coup d’envoi dela saison des résultats du deuxième trimestrecette semaine .

Selon LSEG I/B/E/S, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient progresser de 23,7% au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

Les investisseurs analyseront également plusieurs rapports économiques clés, à commencer par l’indice des prix à la consommation américain publié mardi , un indicateur d’inflation susceptible de redéfinir les anticipations concernant l’évolution des taux d’intérêt.

Mardi, le président de la Fed, Kevin Warsh, devrait prononcer son premier témoignage sur la politique monétaire devant le Congrès.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,34 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,75 pour 1 au Nasdaq.

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 490,32 Pts Index Ex -0,28%
MICRON TECHNOLOGY
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NASDAQ Composite
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Pétrole Brent
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S&P 500
7 523,15 Pts CBOE -0,69%
S&P 500 INDEX
7 523,21 Pts CBOE -0,69%
SANDISK
1 690,0000 USD NASDAQ -11,79%
SPACEX
138,4400 USD NASDAQ -4,72%
WESTERN DIGITAL
540,6350 USD NASDAQ -7,20%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/07/2026 à 18:33:05.

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