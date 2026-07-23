Wall Street recule alors que les résultats des entreprises technologiques suscitent des inquiétudes quant aux dépenses liées à l'IA ; le prix du pétrole atteint les 100 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en baisse: Dow Jones -1 %, S&P 500 -1,4 %, Nasdaq -2,4 %

* La flambée des cours du pétrole ravive les craintes d'inflation

* Alphabet recule après avoir revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice

* Lockheed Martin progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2026

(Mises à jour tout au long de l'article) par Ragini Mathur et Avinash P

Les actions américaines ont chuté jeudi à leur plus bas niveau depuis plusieurs semaines, les résultats décevants publiés en début de saison par les géants de la tech ayant ravivé les inquiétudes concernant les dépenses massives en intelligence artificielle, tandis qu’une nouvelle flambée des cours du pétrole a alimenté les craintes inflationnistes.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a mené la baisse, atteignant brièvement son plus bas niveau depuis plus de deux mois et reculant de plus de 7 % par rapport à son plus haut historique enregistré début juin. Le S&P 500 et le Dow Jones ont également touché leurs plus bas niveaux depuis environ un mois.

Les résultats du deuxième trimestre d’Alphabet GOOGL.O et de Tesla TSLA.O , les premières des sociétés à très forte capitalisation dites "Magnificent Seven" à publier leurs résultats cette saison, n’ont pas réussi à impressionner les investisseurs.

"Les inquiétudes concernant les dépenses de ces grandes entreprises technologiques couvent depuis un certain temps déjà", a déclaré Chris O’Keefe, directeur général et gestionnaire de portefeuille en chef chez Logan Capital Management.

"Les prévisions d’investissements de Google ont particulièrement inquiété les investisseurs, et le fait que le flux de trésorerie soit devenu négatif est un élément sur lequel les investisseurs se focalisent."

L’action de la société mère de Google a chuté de 7,3 % après

la publication des résultats , qui n’ont guère rassuré les investisseurs, l’attention s’étant portée sur ses projets de dépenses accrues et sa toute première consommation de trésorerie .

La chute du titre a entraîné le secteur des services de communication .SPLRCL dans son sillage, qui a reculé de 5,6 %, enregistrant ainsi les pertes les plus importantes parmi les secteurs de l’indice de référence S&P 500.

Teslaa chutéde 12,2 % après avoir annoncé un flux de trésorerie disponible négatif pour le deuxième trimestre, pour la première fois en plus de deux ans.

D'autres valeurs de très grande capitalisation ont également reculé. Les investisseurs suivront de près les plans d’investissement des grandes entreprises technologiques qui publieront leurs résultats la semaine prochaine, alors que les interrogations s’amplifient quant à la capacité des investissements massifs dans l’IA à générer des rendements suffisamment élevés pour justifier des valorisations élevées.

Les inquiétudes géopolitiques ont accentué la pression. Après des mois durant lesquels les investisseurs se sont concentrés sur le détroit d’Ormuz, l’attention s’est déplacée vers la mer Rouge , où les Houthis, alliés de l’Iran et contrôlant des zones proches du détroit de Bab el-Mandeb, ont ouvert un nouveau front dans la crise au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a promis une "riposte militaire majeure" contre l’Iran et les Houthis, après que les combattants yéménites ont attaqué deux pétroliers saoudiens en mer Rouge.

Les contrats à terme sur le Brent ont dépassé les 100 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis fin mai. O/R

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a gagné 3,21 points pour atteindre 19,83, son plus haut niveau depuis près d'un mois.

La flambée des cours du pétrole a ravivé les craintes inflationnistes, poussant les rendements des bons du Trésor à 2 ans, sensibles aux taux d’intérêt, à leur plus haut niveau depuis 17 mois, les traders pariant de plus en plus sur une hausse des taux de la Réserve fédérale dès la semaine prochaine.

US/

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent désormais une probabilité d'environ 36 % d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en juillet, contre 12 % il y a une semaine.

Le nombre d'Américains ayant déposé une première demande d'allocations chômage a fortement baissé la semaine dernière , ce qui incite les responsables de la Fed à rester concentrés sur la maîtrise de l'inflation.

À 11h55 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 534,25 points, soit 1,02 %, à 51.684,33, le S&P 500 .SPX perdait 101,77 points, soit 1,36 %, à 7.397,19 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 620,61 points, soit 2,42 %, à 25.070,29.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui ont récemment connu une période de volatilité, ontelles aussi pour la plupart reculé. Texas Instruments TXN.O a chuté de 3,1 % malgré des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations .

Le géant de la défense Lockheed Martin LMT.N a progressé de 10,3 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026 .

Thermo Fisher Scientific TMO.N a bondi de 9,8 %, le fabricant d’équipements médicaux ayant revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations pour ses résultats du deuxième trimestre.

Les titres en baisse ont été trois fois plus nombreux que les titres en hausse, avec un ratio de 3,18 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 3,16 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 35 nouveaux plus hauts et 118 nouveaux plus bas.