Wall Street recule alors que les résultats des entreprises technologiques suscitent des inquiétudes quant aux dépenses en IA et que le prix du pétrole atteint les 100 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture définitifs et les données sur les volumes)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,97 %, S&P 500 -1,21 %, Nasdaq -2,15 %

* Les cours du pétrole s'envolent, alimentant les craintes d'inflation

* Tesla s'effondre après la publication de ses résultats; Alphabet recule après avoir revu à la hausse ses prévisions d'investissements pour l'exercice

* Lockheed Martin rebondit après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2026

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

Les indices de Wall Street ont clôturé en baisse jeudi, le Nasdaq plongeant de plus de 2 %, alors que les derniers résultats publiés par les grandes entreprises technologiques ont ravivé les inquiétudes concernant les dépenses massives liées à l'IA, tandis que la flambée des cours du pétrole a amplifié les craintes inflationnistes , entraînant une hausse des rendements obligataires.

Le S&P 500 a reculé de plus de 1 %, les baisses étant généralisées, les investisseurs n’ayant pas été impressionnés par les résultats du deuxième trimestre d’Alphabet GOOGL.O et de Tesla TSLA.O , les premières des sept grandes entreprises du groupe des « Magnificent Seven » à publier leurs résultats cette saison. Les actions ont subi une pression supplémentaire alors que les contrats à terme sur le Brent se sont établis au-dessus de 100 dollars le baril pour la première fois depuis mai, et que les contrats à terme sur le pétrole américain ont clôturé au-dessus de 92 dollars.

L’intensification des hostilités au Moyen-Orient a attisé les craintes concernant l’approvisionnement mondial en pétrole. L’armée américaine a lancé une nouvelle série de frappes aériennes contre l’Iran, et ce dernier a riposté en tirant sur des bases américaines situées dans des pays voisins. Le président américain Donald Trump a promis une « riposte militaire majeure » contre l’Iran et les Houthis, après que les combattants yéménites ont attaqué deux pétroliers saoudiens en mer Rouge.

La flambée des cours du pétrole qui en a résulté a suscité des craintes d’inflation à quelques jours de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. O/R « Une hausse des cours du pétrole à ce rythme représente un risque macroéconomique et boursier significatif », a déclaré Matt Miskin, co-stratège en chef des investissements chez Manulife John Hancock Investments. Il a ajouté que les faibles chiffres du chômage inciteraient la Fed à se concentrer sur la lutte contre l’inflation.

Il a également souligné le manque d’enthousiasme, même face à des résultats financiers solides, les investisseurs ayant du mal à justifier des valorisations élevées.

« Les chiffres globaux sont excellents, mais de nombreuses entreprises ont connu des événements qui ont entraîné la chute de leur action », a déclaré Miskin, citant notamment les inquiétudes concernant les dépenses d’investissement. « La moindre faille dans l’armure suffit à déclencher une vague de ventes. » L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 506,93 points, soit 0,97 %, pour clôturer à 51.711,65, le S&P 500

.SPX a perdu 90,66 points, soit 1,21 %, à 7.408,30 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 553,21 points, soit 2,15 %, à 25.137,69.

Les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500 ont affiché des résultats mitigés, seuls quatre d’entre eux ayant progressé au cours de la journée. Le secteur industriel .SPLRCI a enregistré la plus forte hausse, avec une progression de 1,77 %, porté par les valeurs de la défense, notamment Lockheed Martin

LMT.N et RTX RTX.N .

L'action Lockheed a bondi de 10,5 % après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026 . RTX a été le deuxième plus grand moteur de hausse du S&P 500, clôturant en hausse de 7,3 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026, grâce à la demande en matière de maintenance d'avions commerciaux et de systèmes militaires.

L'action d'Alphabet, la société mère de Google, a chuté de 7 %, devenant ainsi le deuxième plus gros frein à l'indice de référence après avoir annoncé des plans de dépenses plus élevés tout en continuant à brûler ses liquidités . La chute de ce titre a également entraîné l’indice des services de communication .SPLRCL en baisse de 5,20 %, ce qui en a fait le plus faible des 11 secteurs. Le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD a été le deuxième plus grand perdant, clôturant en baisse de 5,12 %. Son principal frein a été Tesla, dont les actions ont chuté de 14,5 %, après avoir annoncé un flux de trésorerie disponible négatif au deuxième trimestre pour la première fois en plus de deux ans. L’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a terminé en hausse de 2,06 points à 18,7, après avoir atteint plus tôt 20,3, son plus haut niveau depuis près d’un mois.

Dans un contexte de hausse des cours du pétrole, les craintes inflationnistes ont propulsé les rendements des obligations américaines à 10 ans à leur plus haut niveau depuis début 2025. Les traders continuaient toutefois de parier sur une probabilité d’environ 64 % que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés la semaine prochaine, selon l’outil FedWatch du CME Group. US/ L’indice volatil des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a clôturé en baisse de 0,5 %, les investisseurs anticipant les résultats du géant des puces Intel INTC.O . L’action du fabricant de puces analogiques Texas Instruments TXN.O a terminé en baisse de 3 % malgré des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations .

En revanche, l'action de Thermo Fisher Scientific TMO.N a bondi de 8,7 % après que le fabricant d'équipements médicaux a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et dépassé les estimations pour ses résultats du deuxième trimestre. Les titres en baisse ont été 2,99 fois plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE), où l’on a enregistré 82 nouveaux plus hauts et 354 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 1 374 titres ont progressé et 3 467 ont reculé, les titres en baisse étant 2,52 fois plus nombreux que les titres en hausse. Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux plus-hauts et 184 nouveaux plus-bas.

Sur les places boursières américaines, 16,21 milliards d’actions ont changé de mains, contre une moyenne de 18,51 milliards pour les 20 dernières séances.