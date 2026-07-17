Wall Street recule alors que les inquiétudes liées à la flambée des valeurs liées à l'IA s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,2%, S&P 500 -0,7%, Nasdaq -1,3%

* Netflix recule après avoir déçu Wall Street avec ses prévisions de bénéfices

* Intuitive Surgical recule en raison d'inquiétudes liées à la couverture d'assurance

* Le moral des consommateurs américains s'améliore en juillet; la reprise du conflit au Moyen-Orient fait peser un risque de baisse

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Ragini Mathur et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint vendredi leurs plus bas niveaux depuis plusieurs semaines, les investisseurs réévaluant la hausse de cette année alimentée par l’IA, ce qui a déclenché une volatilité sur les valeurs des semi-conducteurs, tandis qu’un nouveau modèle d’IA en provenance de Chine a encore assombri le climat.

Après une course effrénée qui a propulsé les principaux indices boursiers à des niveaux records, les investisseurs ont commencé à se détourner des valeurs des semi-conducteurs, très prisées, en raison des inquiétudes concernant l’ampleur des dépenses liées à l’IA.

Certaines valeurs du secteur des semi-conducteurs ont prolongé les pertes de la séance précédente, le poids lourd Nvidia NVDA.O reculant de 1,3%.

Cette baisse, combinée à un gain en début de séance pour Apple AAPL.O , a permis au fabricant de l’iPhone de devancer Nvidia et de devenir brièvement l’entreprise la plus valorisée en termes de capitalisation boursière.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 1% et s'apprêtait à connaître sa pire semaine depuis mars. Cet indice a perdu plus de 20% par rapport à son plus haut historique atteint fin juin.

Les pertes enregistrées par d’autres valeurs à très forte capitalisation ont également pesé sur les marchés. Meta Platforms META.O a chuté de 5,2%.

"Pour certaines de ces actions, les valorisations sont extrêmement difficiles à justifier sans voir de produit concret", a déclaré Louis Kondratev, trader chez XFUNDs.

"Mais je ne pense pas que le secteur des semi-conducteurs ait complètement perdu de son élan. Pour l’instant, il s’agit simplement d’un recul salutaire."

La start-up chinoise spécialisée dans l’IA Moonshot a dévoilé Kimi K3, un modèle de 2.800 milliards de paramètres qu’elle présente comme le plus grand modèle d’IA à poids ouvert au monde, ce qui a renforcé les inquiétudes des investisseurs quant à la capacité des dépenses colossales engagées par les géants du secteur à produire des résultats tangibles.

Les modèles open source chinois ont suscité certaines craintes en matière de concurrence, a déclaré Angelo Kourkafas, stratège senior en investissements internationaux chez Edward Jones Investments.

"Il semblerait qu’il existe certaines offres rivalisant avec les performances d’Anthropic et d’OpenAI… ce qui contribue peut-être aujourd’hui à une partie de cette faiblesse qui a commencé en Asie."

L'action Netflix NFLX.O a chuté de 9%, après que le géant du streaming a annoncé jeudi des prévisions pour le troisième trimestre inférieures aux estimations des analystes, pesant lourdement sur le secteur des services de communication

.SPLRCL qui a reculé de 2,4%.

À 12h07 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 127,51 points, soit 0,24%, à 52.425,46, le S&P 500 .SPX perdait 56,07 points, soit 0,74%, à 7.477,70 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 335,74 points, soit 1,30%, à 25.546,21.

Les trois principaux indices s'apprêtaient à enregistrer des pertes hebdomadaires, le démarrage encourageant de la saison des résultats du deuxième trimestre et les données d'inflation modérées ayant été éclipsés par les inquiétudes concernant le secteur des semi-conducteurs.

L'indice de référence S&P 500 a atteint plus tôt dans la séance son plus bas niveau depuis deux semaines, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a touché son plus bas niveau depuis trois semaines, avant que les deux indices ne réduisent quelque peu leurs pertes.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis plus d’une semaine. Il a finalement clôturé en hausse de 1,08 point, à 17,80.

Les craintes d’une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient se sont intensifiées après que l’Iran a frappé une centrale électrique et une usine de dessalement au Koweït, en réponse à une frappe américaine visant vendredi ses ponts et un aéroport.

La confiance des consommateurs américains a toutefois atteint en juillet son plus haut niveau depuis cinq mois , mais cette hausse est probablement temporaire, car la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l’Iran fait grimper les prix de l’essence.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, l’action d’Intuitive Surgical ISRG.O a chuté de près de 12,5% après que le fabricant de dispositifs médicaux a maintenu inchangées ses prévisions de croissance pour les interventions da Vinci et averti que les modifications apportées aux régimes d’assurance pourraient retarder la prise en charge des patients.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,76 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,73 pour 1 au Nasdaq.