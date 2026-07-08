Wall Street recule alors que les déclarations de Trump sur l'Iran pèsent sur les marchés

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* Les indices sont en baisse: Dow Jones -1%, S&P 500 -0,5%, Nasdaq -0,3%

* Le compte-rendu de la réunion de juin de la Fed sera publié à 14 h 00 (heure de l'Est)

* Broadcom en hausse après l'annonce par Apple d'un investissement de 30 milliards de dollars dans un accord sur les puces

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mercredi après que le président Donald Trump a déclaré qu’un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran était « terminé », tandis que la hausse de Broadcom a apporté un répit aux valeurs du secteur des puces électroniques, récemment malmenées.

S'exprimant lors du sommet de l'Otan , Trump a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à poursuivre le dialogue avec l'Iran. Ajoutant à la tension, il a averti l'Iran que Washington lancerait probablement de nouvelles frappes dans la nuit de mercredi.

Les propos de Trump ont marqué le dernier rebondissement d’un conflit où la rhétorique des États-Unis et de l’Iran a oscillé à plusieurs reprises entre escalade militaire et diplomatie. Les investisseurs ont été pris au dépourvu à plusieurs reprises par de faux espoirs: lorsque les espoirs d’un accord de paix durable renaissaient, pour s’évanouir sans aboutir à une résolution.

« La question à un million de dollars est de savoir si cela marque une rupture totale des négociations et un retour aux hostilités, ou simplement un revers temporaire », a déclaré Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez Ebury.

Broadcom AVGO.O a gagné 3% après qu’Apple AAPL.O a annoncé son intention de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d’un accord d’approvisionnement en puces conclu en début de semaine avec le fabricant de puces.

Les valeurs du secteur des puces électroniques ont progressé mercredi après la volatilité récente, ce qui a contribué à limiter les pertes du Nasdaq .IXIC , fortement orienté vers les technologies.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , plus large, a progressé de 1,4%.

Les cours du pétrole ont poursuivi leur progression mercredi à la suite des déclarations de Donald Trump, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 enregistrant tous deux une hausse de plus de 5%.

Neuf des onze secteurs de l’indice de référence S&P 500

.SPX affichaient une baisse, à l’exception de l’indice de l’énergie .SPNY et de celui des technologies de l’information

.SPLRCT .

Les valeurs du secteur du voyage, sensibles aux prix de l’énergie, ont chuté, la hausse des cours du pétrole ayant ravivé les inquiétudes concernant les coûts du carburant et la demande.

United Airlines UAL.O a chuté de 3,2%, Southwest Airlines

LUV.N a perdu 1,1% et Delta Air Lines DAL.N a reculé de 1,9%.

Les opérateurs de croisières ont également reculé, Carnival

CCL.N perdant 3% et Norwegian Cruise Line NCLH.N reculant de 1,8%.

À 10 h 10 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 514,42 points, soit 0,97%, à 52.410,73, le S&P 500 .SPX perdait 34,32 points, soit 0,46%, à 7.469,53 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 78,12 points, soit 0,31%, à 25.739,43.

Cette nouvelle escalade menaçait de perturber la reprise boursière qui a permis à l’indice de référence S&P 500 .SPX de progresser d’environ 10% depuis le début de l’année, malgré les fortes baisses enregistrées plus tôt en 2026 en raison du conflit avec l’Iran. Une nouvelle flambée des cours du pétrole pourrait raviver les craintes d’inflation et compliquer davantage la tâche de la Réserve fédérale.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint plus tôt dans la journée son plus haut niveau depuis plus d’une semaine. Il a finalement clôturé en hausse de 0,99 point, à 17,12.

Par ailleurs, le Fonds monétaire international a une nouvelle fois revu à la baisse mercredi ses prévisions de croissance mondiale pour 2026, les ramenant à 3,0%, tout en mettant en garde contre les risques persistants liés à la guerre au Moyen-Orient.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed de juin doit être publié plus tard dans la journée. Ce document pourrait fournir de meilleurs indices sur la manière dont les décideurs évaluent les risques d’inflation et la croissance économique.

« Par le passé… les comptes rendus avaient généralement moins d’impact sur les marchés. Je pense que cette fois-ci, cela pourrait être différent », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent actuellement au moins une hausse des taux d’ici fin 2026.

Les titres en baisse ont été 2,6 fois plus nombreux que ceux en hausse à la Bourse de New York (NYSE), et 2,03 fois plus nombreux au Nasdaq. On a dénombré 19 nouveaux plus hauts et 43 nouveaux plus bas à la Bourse de New York.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite n’ont enregistré ni nouveau plus haut ni nouveau plus bas sur 52 semaines.