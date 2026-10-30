Wall Street recule alors que les craintes liées à la consommation de trésorerie des entreprises spécialisées dans l'IA déclenchent une vague de ventes dans le secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour sur les échanges en milieu d'après-midi, avec les commentaires d'un analyste)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -1,08%, S&P 500 -2,08%, Nasdaq -3,37%

* Intel recule après avoir annoncé une forte consommation de trésorerie

* Les entreprises du secteur des cryptomonnaies chutent après l'annonce du vol de 6,3 milliards de dollars sur Binance par des pirates informatiques

par Stephen Culp et Purvi Agarwal

Les actions américaines ont chuté vendredi, le Nasdaq plongeant à son plus bas niveau depuis trois mois à la suite des résultats trimestriels décevants d’Intel et d’Amazon, qui ont amplifié les craintes grandissantes concernant les dépenses massives des entreprises du secteur de l’IA dans cette technologie naissante, ainsi que les inquiétudes quant à savoir quand – voire si – ces dépenses commenceront à porter leurs fruits.

Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté, le Nasdaq reculant de 3,4%. Cet indice à forte composante technologique a perdu plus de 8% par rapport à son plus haut historique de clôture atteint le 6 octobre.

La chute du secteur technologique a été déclenchée par les résultats trimestriels décevants d’Intel INTC.O et d’Amazon AMZN.O publiés tard jeudi soir. Les actions de ces entreprises ont chuté respectivement de 2,1% et 30,9%.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont fortement chuté, Nvidia NVDA.O reculant de 5,3% et AMD AMD.O de 12,1%. L’indice plus large des semi-conducteurs .SOX a perdu 8,7% et s’apprêtait à enregistrer une perte mensuelle. Les fabricants de serveurs Dell DELL.N et HP HPQ.N ont perdu respectivement 12,5% et 10,8%.

Amazon et Intel s'apprêtaient à voir leur capitalisation boursière combinée s'effondrer de près de 200 milliards de dollars si les pertes se confirmaient, ce qui aurait conduit le Nasdaq-100 .NDX à perdre plus de 1 000 milliards de dollars vendredi.

"On peut dire sans se tromper que cette semaine, et pas seulement aujourd’hui, a été largement marquée par les questions relatives à l’avenir de l’IA et à ce à quoi elle ressemblera, à savoir s’il y aura un retour sur investissement positif et, le cas échéant, dans quels délais," a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors à New York.

"Les entreprises qui affichent de bons résultats et répondent aux attentes très élevées qui leur ont été fixées s’en sortent bien," a ajouté Pursche. "Celles qui ne sont pas à la hauteur, qui semblent passer à côté de leurs objectifs ou ne pas tenir leurs engagements comme prévu, sont sanctionnées."

Cette vague de ventes a mis les trois indices sur la voie d’une clôture en baisse sur la semaine. Le S&P 500 et le Nasdaq sont en passe d’enregistrer des pertes mensuelles, tandis que le Dow Jones semble prêt à terminer le mois d’octobre sur une note positive.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 566,81 points, soit 1,08%, à 51 778,86, le S&P 500 .SPX a perdu 160,54 points, soit 2,08%, à 7 559,85 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 881,35 points, soit 3,37%, à 25 303,37.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT était en passe d’enregistrer sa plus forte baisse mensuelle en pourcentage depuis mars 2025, tandis que celui des services de communication

.SPLRCL semblait se diriger vers sa plus forte baisse mensuelle depuis avril 2022.

La saison des résultats du troisième trimestre a dépassé la moitié de son parcours, 299 entreprises de l’indice S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 82% ont dépassé les prévisions consensuelles, selon les données de LSEG.

Les analystes tablent désormais sur une croissance des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre de 31,6% en glissement annuel, selon LSEG.

Les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont tous deux dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels , profitant de marges bénéficiaires en forte hausse en raison des perturbations de l’approvisionnement énergétique liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran et à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Leurs actions ont progressé respectivement de 1,7% et 1,4%.

Starbucks SBUX.O a reculé de 1,4% après que la chaîne de cafés a prévu une baisse de son chiffre d’affaires annuel en raison de la cession de ses activités en Chine.

Les entreprises liées aux cryptomonnaies Coinbase COIN.O , Strategy MSTR.O et Robinhood HOOD.O ont chuté de 8,8% à 13,6% à la suite d’informations selon lesquelles des pirates informatiques auraient dérobé 6,3 milliards de dollars à Binance , la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde.

À la Bourse de New York, les titres en baisse ont été 1,8 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 147 nouveaux plus hauts et 298 nouveaux plus bas au NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 144 titres ont progressé et 3 559 ont reculé, les titres en baisse étant 3,11 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 43 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et cinq nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 62 nouveaux plus-hauts et 290 nouveaux plus-bas.