Wall Street recule alors que les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor restent élevés

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(Mise à jour sur les échanges de l'après-midi, avec les commentaires d'un analyste)

* Le pétrole recule par rapport à ses plus hauts mais reste à un niveau élevé

* Nvidia en hausse après l'annonce d'un rachat d'actions record de 150 milliards de dollars

* Tesla recule après que J.P. Morgan a revu son objectif de cours à la baisse

* Les indices reculent: Dow Jones -0,45 %, S&P -0,54 %, Nasdaq -0,6 %

par Chuck Mikolajczak et Johann M Cherian

Les principaux indices de Wall Street ont reculé lundi, même s’ils ont limité leurs pertes après que les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor se sont éloignés de leurs plus hauts niveaux intrajournaliers, les investisseurs évaluant les incertitudes liées aux perspectives d’un accord de paix concernant la guerre en Iran et à la trajectoire des taux de la Réserve fédérale.

Les cours du brut avaient bondi après que le président américain Donald Trump eut rejeté une proposition de paix émanant de l’Iran, mais ils ont réduit leurs gains , les marchés s’attendant à ce que les médiateurs qatariens mènent des pourparlers avec les deux pays afin de trouver un éventuel accord.

Après s’être repliés par rapport aux sommets atteints en début de mois, les cours du pétrole ont accéléré leur hausse ces derniers jours, à mesure que s’amenuisaient les espoirs de voir un accord de paix se profiler à l’horizon.

La hausse des prix du brut et du gazole a attisé les craintes inflationnistes et poussé à la hausse les rendements des bons du Trésor américain , parallèlement aux déclarations de responsables de la Fed indiquant que de nouvelles hausses de taux pourraient s’avérer nécessaires si les pressions sur les prix ne s’atténuaient pas après que la banque centrale eut relevé ses taux d’intérêt de 25 points de base au début du mois.

“L’Iran fait grimper les cours du pétrole, les cours du pétrole alimentent l’inflation, et l’inflation fait grimper les taux d’intérêt”, a déclaré Jack Ablin, stratège en chef des investissements et associé fondateur chez Cresset Capital Management à Chicago. “Nous arrivons à un point où les taux d’intérêt semblent désormais assez attractifs par rapport aux actions, ce qui est vraiment une première depuis près de 20 ans; c’est donc un élément auquel nous prêtons certainement attention.”

“À l’heure actuelle, ce n’est pas tant une question de bénéfices que de valorisation”, a-t-il ajouté. “Quand on a une classe d’actifs qui s’est battue les mains liées pendant 20 ans, elle apparaît soudainement très compétitive.”

LES PRINCIPAUX INDICES EN BAISSE

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 233,07 points, soit 0,45 %, pour clôturer à 51.595,55, le S&P 500

.SPX a perdu 42,06 points, soit 0,54 %, à 7.701,35 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 163,75 points, soit 0,60 %, à 26.904,96.

La hausse d’environ 2 % de l’action Nvidia NVDA.O a contribué à freiner la baisse, après que le géant des puces électroniques a annoncé une autorisation de rachat d’actions d’un montant de 150 milliards de dollars, le plus important programme de rachat d’actions jamais mis en place par l’entreprise.

TRUMP REJETTE L'OFFRE DE L'IRAN

L’Iran a annoncé une proposition de paix lors de l’Assemblée générale des Nations unies qui s’est tenue la semaine dernière à New York, précisant qu’elle avait été transmise aux États-Unis par l’intermédiaire de médiateurs qatariens. Alors que Trump avait déclaré samedi avoir rejeté cette offre, il a indiqué dimanche à Axios qu’il s’attendait à ce que les négociateurs américains poursuivent les pourparlers cette semaine.

La gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a déclaré lundi qu’elle s’attendait à ce que les pressions inflationnistes se maintiennent dans les mois à venir, en raison de la demande liée à l’intelligence artificielle et de la hausse des prix du pétrole, sans pour autant affirmer que de nouvelles hausses des taux d’intérêt seraient nécessaires.

Les anticipations d'une hausse des taux de la Fed lors de sa réunion d'octobre se sont renforcées ces derniers jours, en partie en raison de données économiques indiquant que l'économie progressait à un rythme soutenu. Les marchés anticipent actuellement une probabilité de 68,1 % d’une hausse d’au moins 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale le mois prochain, contre 57,6 % il y a une semaine et 17,7 % il y a un mois, selon CME FedWatch .

Plusieurs publications économiques clés sont attendues cette semaine, qui pourraient contribuer à définir l’orientation de la politique de la Fed, notamment des chiffres sur l’inflation et le marché du travail, avec en point d’orgue le rapport sur l’emploi public publié vendredi.

Tesla TSLA.O a chuté de plus de 3 % après que la société de courtage J.P. Morgan a abaissé son objectif de cours sur le titre, invoquant la faiblesse des livraisons au troisième trimestre.

Les titres en baisse ont été trois fois plus nombreux que les titres en hausse (ratio de 3,05 pour 1) à la Bourse de New York et deux fois et demie plus nombreux (ratio de 2,21 pour 1) au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 27 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 39 nouveaux plus hauts et 215 nouveaux plus bas.