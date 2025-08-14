Wall Street recule alors que les attentes de réduction des taux s'estompent sur des données d'inflation des producteurs élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en baisse: Dow 0,22%, S&P 500 0,05%, Nasdaq 0,01%

L'inflation à la production augmente plus que prévu en juillet

Les marchés réduisent les attentes de réduction des taux de la Réserve fédérale pour 2025

Deere, Tapestry, sous la pression des tarifs douaniers américains

(Mise à jour de l'après-midi) par Johann M Cherian, Sanchayaita Roy et Saeed Azhar

Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi, après qu'un rapport sur les prix à la production plus élevé que prévu ait atténué les attentes des investisseurs quant à d'éventuelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Un rapport du département du travail a montré que les prix à la production ont connu leur plus forte augmentation depuis trois ans en juillet, en raison d'une hausse des coûts des biens et des services, ce qui suggère qu'une reprise générale de l'inflation est imminente.

Les opérateurs ont réduit leurs prévisions de réduction des taux de la Réserve fédérale pour le reste de l'année à environ 56,7 points de base, selon les données compilées par LSEG, contre environ 63 points de base avant le rapport.

Toutefois, ils continuent de tabler sur une réduction d'un quart de point de pourcentage en septembre.

"L'implication est que la Réserve fédérale va offrir une réduction de 25-(points de base) en septembre. Mais il s'agira d'une réduction de type " hawkish ". Il est encore trop tôt pour que la Réserve fédérale souhaite guider le marché vers un cycle d'assouplissement prolongé", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie Group.

"La prochaine étape importante sera l'indice des prix des dépenses qui sera publié plus tard dans le mois. S'il y a des signaux indiquant qu'il y a de l'inflation dans les services, le marché le prendra mal"

Un rapport séparé a montré jeudi que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé la semaine dernière.

À 02:04 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 98,37 points, soit 0,22%, à 44 823,90, le S&P 500 .SPX a perdu 3,70 points, soit 0,05%, à 6 463,05 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 3,04 points, soit 0,01%, à 21 710,10.

Les données récentes reflétant la faiblesse du marché du travail et une hausse modérée des prix à la consommation ont renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale pourrait abaisser les taux d'intérêt le mois prochain.

Cependant, le rapport de jeudi a alimenté les inquiétudes selon lesquelles les tarifs douaniers américains sur les importations pourraient commencer à avoir un impact sur les prix dans les mois à venir et freiner la reprise des actions américaines qui a aidé l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC à atteindre des niveaux record au cours des deux dernières sessions.

"Les actions américaines sont très chères", a déclaré Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA Research.

L'indice S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfice de 23 sur la base des estimations à terme, soit une prime de près de 40 % par rapport à sa moyenne sur 20 ans.

Le rapport sur l'IPP plus élevé que prévu incite maintenant les investisseurs à arracher les pétales d'une marguerite en disant: "Ils (la Réserve fédérale) réduiront les taux, ils ne les réduiront pas", a-t-il ajouté.

Jeudi, sept des 11 secteurs du S&P 500 ont baissé, les matériaux .SPLRCM ayant enregistré la plus forte baisse, soit 1,1 %.

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, Alberto Musalem, membre votant du Comité fédéral de l'open market cette année, a déclaré qu'une réduction d'un demi-point des taux lors de la réunion de septembre de la Réserve fédérale n'était pas justifiée , un jour après que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ait déclaré que cela était possible .

Cisco Systems CSCO.O a perdu 1,6 % après que les prévisions du fabricant d'équipements de réseau, globalement conformes aux prévisions , n'ont guère encouragé les investisseurs.

Deere & Co DE.N a chuté de 6,85% après que le fabricant d'équipements agricoles ait annoncé un bénéfice trimestriel inférieur et ait resserré ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Tapestry TPR.N a plongé de 14% après que le fabricant de sacs à main Coach ait prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations.

Les deux sociétés ont mis en garde contre l'impact des tarifs douaniers sur leurs businesses.

En géopolitique, l'accent sera mis sur la prochaine réunion du président Donald Trump avec le président russe Vladimir Poutine, alors qu'il cherche à mettre fin au conflit en Ukraine.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 3,26 contre 1 à la Bourse de New York.

Sur le Nasdaq, les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,56 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 65 nouveaux sommets et 69 nouveaux creux.