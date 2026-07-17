Wall Street recule alors que la vague de ventes dans le secteur des semi-conducteurs s'étend

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur les échanges en milieu d'après-midi, avec l'ajout d'un commentaire d'analyste)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,56%, S&P 500 -0,86%, Nasdaq -1,2%

* Netflix recule après des prévisions de bénéfices décevantes pour Wall Street

* Intuitive Surgical recule en raison d'inquiétudes liées à la couverture d'assurance

* La montée des tensions au Moyen-Orient fait grimper les valeurs énergétiques

par Stephen Culp et Ragini Mathur

Wall Street a prolongé sa baisse vendredi, le recul des valeurs liées à l'essor de l'intelligence artificielle – qui a été le principal moteur des hausses observées depuis le début de l'année – s'étant transformé en un sentiment général d'aversion au risque.

Les valeurs des semi-conducteurs, qui avaient guidé l'évolution du marché dans son ensemble lors des dernières séances, ont dans un premier temps mené la vague de ventes, qui s'est généralisée au fil de la séance.

Les trois indices étaient en passe d'enregistrer des pertes hebdomadaires.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX affichait en dernier lieu une baisse de 1,0% et restait en passe d'enregistrer sa plus forte perte hebdomadaire depuis début avril; il a chuté d'environ 17% depuis le début du mois de juillet. Malgré tout, l'indice affiche toujours une hausse de 63,2% depuis le début de l'année, contre un gain de 10% pour le S&P 500 sur la même période. Certains investisseurs du secteur de l’intelligence artificielle ont commencé à se positionner en prévision d’un ralentissement de ce boom des dépenses, qui avoisine le billion de dollars, certains gestionnaires actifs réduisant d’ores et déjà leur exposition, selon une analyse de Reuters .

“L'histoire est terminée pour les puces électroniques, car elle ne l'est pas pour l'IA”, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research à New York. “(Les puces électroniques) ont progressé si loin, et sur une période si longue, que c'est comme une armée qui s'est trop éloignée de ses lignes de ravitaillement et qui doit battre en retraite pour laisser les fondamentaux rattraper leur retard.”

Tous les membres du groupe des “Magnificent Seven”, ces méga-capitalisations liées à l’IA, ont reculé, Meta META.O et Alphabet GOOGL.O étant les plus touchés, avec des baisses respectives de 2,7% et 3,2%.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 290,49 points, soit 0,56%, pour clôturer à 52.260,46, le S&P 500 .SPX a perdu 64,87 points, soit 0,86%, à 7.468,83 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 308,67 points, soit 1,19%, à 25.573,27. Parmi les principaux secteurs du S&P 500, les services de communication .SPLRCL et la technologie .SPLRCT ont enregistré les plus fortes baisses, tandis que les valeurs énergétiques .SPNY ont été les seules à progresser, profitant de la flambée des cours du brut CLc1 sur fond de signes d’escalade des hostilités dans la guerre en Iran .

Les fabricants de matériel de guerre .SPCOMAED ont également affiché des performances nettement supérieures à la moyenne.

LA SAISON DES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DÉMARRE SUR UNE NOTE OPTIMISTE

La saison des résultats du deuxième trimestre n’en est encore qu’à ses débuts, 49 des entreprises de l’indice S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 90% ont affiché des résultats supérieurs aux attentes, selon LSEG.

Les analystes tablent désormais sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 26,0% en glissement annuel, contre 19,2% prévu au 1er avril, selon LSEG.

Netflix NFLX.O a chuté de 6,7% après avoir publié des prévisions de bénéfices inférieures aux attentes, ce qui a semé le doute quant à la pérennité de la dynamique de croissance de son offre de contenus.

L'action Uber Technologies UBER.N a reculé de 1,8% après que l'application de covoiturage a annoncé son intention d'acquérir l'allemand Delivery Hero DHER.DE dans le cadre d'une opération d'une valeur de près de 15 milliards de dollars. L'action d'Intuitive Surgical ISRG.O a chuté de 13,1% après que le fabricant de dispositifs médicaux a maintenu inchangées ses prévisions de croissance concernant les interventions da Vinci et averti que les modifications apportées aux régimes d'assurance pourraient retarder la prise en charge des patients. Sur le plan économique, la confiance des consommateurs a atteint en juillet son plus haut niveau depuis cinq mois , mais les mises en chantier de logements individuels et les permis de construire ont reculé, tandis que la production industrielle n’a progressé que de 0,1%.

À la Bourse de New York, les titres en baisse ont été deux fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 241 nouveaux plus hauts et 166 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 792 titres ont progressé et 2 855 ont reculé, les titres en baisse étant 1,59 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 46 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 4 nouveaux plus bas, tandis que l'indice composite du Nasdaq a enregistré 65 nouveaux plus hauts et 169 nouveaux plus bas.