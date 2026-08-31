Wall Street recule alors que la flambée des prix du pétrole ravive les craintes d'inflation et d'une hausse des taux d'intérêt

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(Le point sur les marchés en milieu d'après-midi)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,57 %, S&P 500 -0,36 %, Nasdaq -0,31 %

* La position belliciste de Warsh attire l'attention sur les prochaines données

* La probabilité d'une hausse des taux en septembre augmente

* Nvidia et les fabricants de puces en hausse

par Stephen Culp et Niket Nishant

Les actions américaines ont reculé lundi, les marchés tournant la page sur un mois marqué par la volatilité, alors que la flambée des cours du brut liée à la guerre a ravivé les craintes d’inflation, augmentant ainsi la probabilité d’un resserrement de la politique monétaire.

La flambée des cours du pétrole a freiné l’appétit pour le risque des investisseurs et fait grimper les rendements des bons du Trésor américain de référence dès l’ouverture de la séance, après que le président de la Réserve fédérale américaine , Kevin Warsh, eut adopté un ton belliciste vendredi et réaffirmé les objectifs d’inflation lors d’un discours liminaire au symposium de Jackson Hole.

Une vague de ventes généralisée a entraîné les trois principaux indices boursiers américains à la baisse, avec de rares exceptions à la hausse pour les valeurs énergétiques

.SPNY et les semi-conducteurs .SOX .

Les trois indices restent en passe d’afficher des gains mensuels . LeNasdaq a enregistré la plus forte hausse en pourcentage pour le mois d’août, le secteur de l’IA restant dynamique malgré une récente faiblesse. L’indice Dow Jones des valeurs vedettes était en passe d’enregistrer sa cinquième hausse mensuelle consécutive.

« Le mois d’août n’a pas été marqué par le secteur technologique », a déclaré Paul Nolte, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l’Indiana. « C’est vraiment le reste du marché qui a fait la différence. Si l’on regarde en arrière, même au cours des deux derniers mois, le secteur technologique a eu du mal à trouver ses marques. »

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que Téhéran cherchait toujours une solution négociée à la guerre, après plusieurs jours d’intensification des frappes aériennes et d’ escalade des hostilités suite à la mise en œuvre par le président américain Donald Trump de sanctions économiques coûteuses.

L’impasse prolongée et la fermeture du détroit d’Ormuz qui en découle alimentent les craintes que la pression à la hausse sur les prix de l’énergie ne se transforme en une inflation systémique plus large, susceptible de contraindre la Fed à relever ses taux d’intérêt dès le mois prochain.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité de 65,9 % que la banque centrale procède à une hausse des taux de 25 points de base à l’issue de la réunion de politique monétaire de septembre.

« Les investisseurs reviennent également sur certaines des remarques formulées par M. Warsh à Jackson Hole, ainsi que sur ce que cela pourrait signifier pour les taux d’intérêt et pour l’inflation », a ajouté M. Nolte. «S’ils ne relèvent pas les taux en septembre, je pense que les marchés réagiront de manière spectaculaire, car ils se préparent depuis un certain temps déjà à une hausse des taux. »

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 306,71 points, soit 0,57 %, à 53 253,28, le S&P 500 .SPX a perdu 27,95 points, soit 0,36 %, à 7 683,81 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 81,08 points, soit 0,31 %, à 26 321,34.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs énergétiques .SPNY , portées par la flambée des cours du brut

CLc1 LCOc1 , ont enregistré les plus fortes hausses, tandis que les services aux collectivités .SPLRCU figuraient parmi les plus à la traîne, dans le sillage d’un amendement à un projet de loi au Sénat californien, qui n’a guère contribué à résoudre le problème de l’exposition des opérateurs de réseau aux responsabilités liées aux feux de forêt.

Dans le secteur de l’énergie, Halliburton HAL.N et Valero Energy VLO.N ont progressé respectivement de 1,9 % et 1,2 %. Du côté des services publics, la société californienne PG&E

PCG.N a chuté de 18,2 %, s’orientant vers sa plus forte baisse en pourcentage depuis plus de six ans.

Nvidia NVDA.O a progressé de 0,9 %, tandis que d’autres fabricants de puces, tels que Sandisk SNDK.O et Qualcomm

QCOM.O , ont respectivement gagné 1,2 % et 3,4 %.

Parmi les autres titres en vue, l’action GameStop GME.N a progressé de 3,4 % après que la société a annoncé qu’elle verserait à environ 27 % d’un échange de dette de 1,4 milliard de dollars annoncé précédemment, en utilisant ses liquidités disponibles plutôt qu’en émettant de nouvelles actions, évitant ainsi une nouvelle dilution du capital.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 2,16 fois plus nombreux que les titres en hausse. On a enregistré 79 nouveaux plus hauts et 183 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 610 titres ont progressé et 3 088 ont reculé, les titres en baisse étant 1,92 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a affiché 5 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 31 nouveaux plus hauts et 134 nouveaux plus bas.