Wall Street recule à l'ouverture après avoir atteint des sommets historiques ; HPE s'envole

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse mardi après avoir atteint une série de records, tandis que les résultats exceptionnels de Hewlett Packard Enterprise et l'engagement financier d'Alphabet ont souligné la confiance des investisseurs dans le développement de l'intelligence artificielle.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 166,0 points, soit 0,33%, à l'ouverture, pour s'établir à 50.912,84. Le S&P 500 .SPX a perdu 4,6 points, soit 0,06%, à l'ouverture, à 7.595,4​, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 56,7 points, soit 0,21%, à 27.030,072 à l'ouverture.

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