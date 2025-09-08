Wall Street : record symbolique du Nasdaq, sur fond de détente des taux longs
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 23:57
Il n'y pas une séance sans que l'une des '7 fantastiques' ne se distingue, et ce lundi, c'était au tour de Broadcom avec +3,2% (nouveau record absolu et 1.625Md$ de 'capi').
A noter les +11,6% d'Applovin et les +4,2% de Marvell... qui revient de loin.
Les commentateurs expliquent que la hausse du jour s'explique par l'anticipation de 3 baisses de taux d'ici fin 2025 : les investisseurs formulaient exactement la même anticipation vendredi, mais c'est la crainte d'un ralentissement qui avait dominé et les indices US avaient consolidé.
Les mêmes arguments apparaissent réversibles d'une séance à l'autre : il n'en reste pas moins que les taux se détendent, et le mouvement amorcé jeudi (avec l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé) s'est accéléré avec le 'NFP' vendredi (seulement 22.000 emplois crées, juin révisé de +147.000 à -13.000) puis s'est confirmé ce lundi avec -15Pts en moyenne sur les T-Bonds US en 48H, dont -5Pts sur le '30 ans' vers 4,7100% aujourd'hui et -3Pts sur le '10 ans' vers 4,05%.
La semaine s'annonce peu chargée du côté des indicateurs économiques comme des résultats d'entreprise (c'est la fin des publications trimestrielles).
Les investisseurs prendront connaissance dans les jours qui viennent de données sur l'inflation aux Etats-Unis (PPI mercredi, CPI jeudi), mais celles-ci semblent peu susceptibles de faire dérailler les anticipations d'une baisse de taux de 25 points la semaine prochaine par la Fed suite aux chiffres des créations largement inférieurs aux attentes de vendredi dernier.
