Wall Street : record symbolique du Nasdaq et détente des taux longs
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 07:32
Le Nasdaq-100 en revanche ne marque pas de nouveau plus haut, ni le Dow Jones qui a gagné 0,25% (à 45 515), ni le S&P 500 avec +0,2% (à 6495).
Il n'y pas une séance sans que l'une des '7 fantastiques' ne se distingue, et ce lundi, c'était au tour de Broadcom avec +3,2% (nouveau record absolu et 1625 MdsUSD de 'capi'). A noter les +11,6% d'Applovin et les +4,2% de Marvell... qui revient de loin.
Les commentateurs expliquent que la hausse du jour s'explique par l'anticipation de 3 baisses de taux d'ici fin 2025 : les investisseurs formulaient exactement la même anticipation vendredi, mais c'est la crainte d'un ralentissement qui avait dominé et les indices US avaient consolidé.
Les mêmes arguments apparaissent réversibles d'une séance à l'autre : il n'en reste pas moins que les taux se détendent, et le mouvement amorcé jeudi (avec l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé) s'est accéléré avec le 'NFP' vendredi (seulement 22 000 emplois créés), puis s'est confirmé ce lundi avec -15 points de base en moyenne sur les T-Bonds US en 48 heures, dont -7 pbs sur le '30 ans' vers 4,6900% ce lundi et -4 pbs sur le '10 ans' vers 4,045%.
La semaine s'annonce peu chargée du côté des indicateurs économiques comme des résultats d'entreprise (c'est la fin des publications trimestrielles).
Les investisseurs prendront connaissance dans les jours qui viennent de données sur l'inflation aux Etats-Unis (PPI mercredi, CPI jeudi), mais celles-ci semblent peu susceptibles de faire dérailler les anticipations d'une baisse de taux de 25 points de base la semaine prochaine par la Fed, suite aux créations d'emplois largement inférieures aux attentes de vendredi dernier.
A lire aussi
-
Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a rappelé mardi, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou, que le RN censurerait tout Premier ministre qui ne peut pas "rompre avec la politique menée depuis huit ans". "La question du figurant ... Lire la suite
-
L'entreprise française d'intelligence artificielle (IA) Mistral a quasiment doublé sa valorisation, à 11,7 milliards d'euros, après une nouvelle levée de fonds qui a vu l'entrée au capital du géant néerlandais des technologies ASML, a-t-elle annoncé mardi dans ... Lire la suite
-
Mistral AI a annoncé mardi avoir levé 1,7 milliard d'euros dans une levée de fonds menée par le fournisseur d'équipements pour la fabrication de puces ASML, confirmant une information rapportée par Reuters dimanche. Le groupe néerlandais a investi 1,3 milliard ... Lire la suite
-
La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est dite prête mardi à aller Matignon pour y mettre en oeuvre un éventuel "pacte de coalition", promettant si c'était le cas de gouverner sans faire usage du 49.3 et de demander d'emblée un vote de confiance. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer