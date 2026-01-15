 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street rebondit, TSMC enflamme le rallye des puces
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 0,3 %, S&P 500 0,58 %, Nasdaq 0,84 %

*

Les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit de secteurs sous-évalués dans le cadre de la rotation du marché

*

TSMC prévoit une croissance robuste, ce qui stimule les actions des équipementiers américains en semi-conducteurs

*

Goldman et Morgan Stanley en hausse après les résultats

(Mise à jour avec les prix du matin) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont rebondi jeudi après une chute de deux jours, profitant d'un rallye des puces électroniques déclenché par les résultats exceptionnels de TSMC, tandis que les investisseurs examinaient les résultats de Morgan Stanley et de Goldman Sachs pour clôturer la saison des rapports des grandes banques.

Les titres de puces tels que Nvidia NVDA.O ont augmenté de 2 %, tandis que Broadcom AVGO.O et Micron MU.O ont gagné 1,4 % et 1,9 %, respectivement.

Les sociétés d'outils de fabrication de puces Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O et KLA KLAC.O ont toutes gagné plus de 7 %.

Le principal producteur mondial de puces d'IA avancées, TSMC

2330.TW , a prédit une croissance annuelle robuste et a indiqué qu'une augmentation de la capacité de production américaine était en cours. Les actions cotées en bourse de TSMC

TSM.N ont bondi de 5,4 %.

Le secteur plus large des technologies de l'information

.SPLRCT a augmenté de 1,3%, tandis que les banques .SPSY ont gagné 0,9%.

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a gagné 3,8% après qu'une reprise des marchés a augmenté les revenus de commissions et porté ses actifs sous gestion à un record de 14,04 trillions de dollars au quatrième trimestre.

Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N ont toutes deux annoncé une hausse de leurs bénéfices trimestriels, grâce à une vague de transactions. Les actions de Goldman ont augmenté de 1,9 %, tandis que Morgan Stanley a gagné 3,7 %.

"Certaines de ces actions bancaires ont bien progressé et même si les bénéfices sont un peu médiocres et qu'il n'y a pas beaucoup de ratés, il y a beaucoup de vents contraires inconnus ici", a déclaré Jason Bottenfield, gestionnaire de patrimoine chez Steward Partners.

Les valeurs financières ont été mises sous pression cette semaine en raison des inquiétudes concernant l'impact d'une proposition de plafonnement à 10 % des taux d'intérêt des cartes de crédit pour une durée d'un an, même si certains géants bancaires ont affiché une croissance robuste de leurs bénéfices .

A 9:34 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 146,42 points, ou 0,30%, à 49 296,05, le S&P 500

.SPX a gagné 40,50 points, ou 0,58%, à 6 967,10 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 197,64 points, ou 0,84%, à 23 669,39.

LES MARCHÉS S'AGITENT SUR FOND DE BÉNÉFICES

La géopolitique et les données économiques étant reléguées au second plan, les investisseurs misent sur les fondamentaux à l'heure où la saison des résultats démarre, afin de vérifier si le rallye a encore des jambes.

Les poids lourds de Wall Street perdent un peu de leur éclat, les investisseurs commençant l'année en chassant les bonnes affaires. M. Bottenfield a ajouté qu'il s'agit d'une tendance qui apparaît souvent en début d'année.

"L'élargissement est bel et bien en train de se produire."

L'argent sort des méga-capitalisations technologiques et se dirige vers les secteurs négligés du marché, alimentant un rallye où le S&P 400 mid-cap et le Russell 2000 .RUT ont atteint des sommets historiques en début de semaine.

L' indice S&P 500 .EWGSPC à pondération égale a augmenté d'environ 3,6 % en janvier, contre une hausse de seulement 1,1 % pour le S&P 500.

Sur la journée, l'indice de l'énergie .SPNY a baissé de 1% après un rallye de deux jours, alors que les prix du pétrole ont chuté. O/R

Pendant ce temps, les données du Département du Travailont montré que les demandes hebdomadaires de chômage ont augmenté de 198 000 au cours de la semaine se terminant le 5 janvier, moins que les estimations des économistes de 215 000.

Les traders prévoient toujours au moins deux réductions de taux d'ici la fin de l'année, selon LSEG. Austan Goolsbee, le président de la Réserve fédérale de Chicago ( ) a déclaré sur CNBC qu'avec la stabilité du marché de l'emploi, la Fed devrait continuer à se concentrer sur la réduction de l'inflation, ce qui laisse la porte ouverte à des baisses de taux plus tard dans l'année.

Les marchés seront également attentifs aux signaux émis par les décideurs politiques, notamment le gouverneur de la Fed , Michael Barr.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,6 contre 1 sur le NYSE et de 1,26 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 59 nouveaux sommets et 25 nouveaux planchers.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
325,2100 USD NASDAQ +7,72%
BLACKROCK
1 147,410 USD NYSE +4,92%
BROADCOM
348,2215 USD NASDAQ +2,45%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 456,56 Pts Index Ex +0,62%
GOLDMAN SACHS GR
965,780 USD NYSE +3,53%
KLA
1 554,9000 USD NASDAQ +8,39%
LAM RESEARCH
219,0200 USD NASDAQ +4,90%
MICRON TECHNOLOGY
343,5500 USD NASDAQ +3,06%
MORGAN STANLEY
189,340 USD NYSE +4,66%
NASDAQ Composite
23 684,93 Pts Index Ex +0,91%
NVIDIA
188,0250 USD NASDAQ +2,67%
S&P 500
6 971,21 Pts CBOE +0,64%
S&P 500 INDEX
6 971,30 Pts CBOE +0,65%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
346,370 USD NYSE +5,79%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:42 

    La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

  • Des policiers fédéraux font face à des manifestants mercredi 14 janvier à Minneapolis ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: Trump menace d'invoquer une loi d'exception après de nouveaux heurts
    information fournie par AFP 15.01.2026 16:39 

    Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE). ... Lire la suite

  • Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:37 

    Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson: un outil 3D au service de la chirurgie esthétique
    information fournie par Zonebourse 15.01.2026 16:34 

    Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank