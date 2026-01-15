Wall Street rebondit, TSMC enflamme le rallye des puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,3 %, S&P 500 0,58 %, Nasdaq 0,84 %

Les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit de secteurs sous-évalués dans le cadre de la rotation du marché

TSMC prévoit une croissance robuste, ce qui stimule les actions des équipementiers américains en semi-conducteurs

Goldman et Morgan Stanley en hausse après les résultats

(Mise à jour avec les prix du matin) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont rebondi jeudi après une chute de deux jours, profitant d'un rallye des puces électroniques déclenché par les résultats exceptionnels de TSMC, tandis que les investisseurs examinaient les résultats de Morgan Stanley et de Goldman Sachs pour clôturer la saison des rapports des grandes banques.

Les titres de puces tels que Nvidia NVDA.O ont augmenté de 2 %, tandis que Broadcom AVGO.O et Micron MU.O ont gagné 1,4 % et 1,9 %, respectivement.

Les sociétés d'outils de fabrication de puces Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O et KLA KLAC.O ont toutes gagné plus de 7 %.

Le principal producteur mondial de puces d'IA avancées, TSMC

2330.TW , a prédit une croissance annuelle robuste et a indiqué qu'une augmentation de la capacité de production américaine était en cours. Les actions cotées en bourse de TSMC

TSM.N ont bondi de 5,4 %.

Le secteur plus large des technologies de l'information

.SPLRCT a augmenté de 1,3%, tandis que les banques .SPSY ont gagné 0,9%.

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a gagné 3,8% après qu'une reprise des marchés a augmenté les revenus de commissions et porté ses actifs sous gestion à un record de 14,04 trillions de dollars au quatrième trimestre.

Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N ont toutes deux annoncé une hausse de leurs bénéfices trimestriels, grâce à une vague de transactions. Les actions de Goldman ont augmenté de 1,9 %, tandis que Morgan Stanley a gagné 3,7 %.

"Certaines de ces actions bancaires ont bien progressé et même si les bénéfices sont un peu médiocres et qu'il n'y a pas beaucoup de ratés, il y a beaucoup de vents contraires inconnus ici", a déclaré Jason Bottenfield, gestionnaire de patrimoine chez Steward Partners.

Les valeurs financières ont été mises sous pression cette semaine en raison des inquiétudes concernant l'impact d'une proposition de plafonnement à 10 % des taux d'intérêt des cartes de crédit pour une durée d'un an, même si certains géants bancaires ont affiché une croissance robuste de leurs bénéfices .

A 9:34 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 146,42 points, ou 0,30%, à 49 296,05, le S&P 500

.SPX a gagné 40,50 points, ou 0,58%, à 6 967,10 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 197,64 points, ou 0,84%, à 23 669,39.

LES MARCHÉS S'AGITENT SUR FOND DE BÉNÉFICES

La géopolitique et les données économiques étant reléguées au second plan, les investisseurs misent sur les fondamentaux à l'heure où la saison des résultats démarre, afin de vérifier si le rallye a encore des jambes.

Les poids lourds de Wall Street perdent un peu de leur éclat, les investisseurs commençant l'année en chassant les bonnes affaires. M. Bottenfield a ajouté qu'il s'agit d'une tendance qui apparaît souvent en début d'année.

"L'élargissement est bel et bien en train de se produire."

L'argent sort des méga-capitalisations technologiques et se dirige vers les secteurs négligés du marché, alimentant un rallye où le S&P 400 mid-cap et le Russell 2000 .RUT ont atteint des sommets historiques en début de semaine.

L' indice S&P 500 .EWGSPC à pondération égale a augmenté d'environ 3,6 % en janvier, contre une hausse de seulement 1,1 % pour le S&P 500.

Sur la journée, l'indice de l'énergie .SPNY a baissé de 1% après un rallye de deux jours, alors que les prix du pétrole ont chuté. O/R

Pendant ce temps, les données du Département du Travailont montré que les demandes hebdomadaires de chômage ont augmenté de 198 000 au cours de la semaine se terminant le 5 janvier, moins que les estimations des économistes de 215 000.

Les traders prévoient toujours au moins deux réductions de taux d'ici la fin de l'année, selon LSEG. Austan Goolsbee, le président de la Réserve fédérale de Chicago ( ) a déclaré sur CNBC qu'avec la stabilité du marché de l'emploi, la Fed devrait continuer à se concentrer sur la réduction de l'inflation, ce qui laisse la porte ouverte à des baisses de taux plus tard dans l'année.

Les marchés seront également attentifs aux signaux émis par les décideurs politiques, notamment le gouverneur de la Fed , Michael Barr.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,6 contre 1 sur le NYSE et de 1,26 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 59 nouveaux sommets et 25 nouveaux planchers.