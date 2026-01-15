Les Bourses européennes terminent dispersées

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé jeudi, malgré les performances du secteur technologique, l'Europe y étant moins exposée.

La Bourse de Paris a perdu 0,21%, quand Francfort a gagné 0,26%, Milan 0,44% et Londres 0,54%, terminant sur un nouveau record en séance comme en clôture.

Euronext CAC40