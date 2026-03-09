Wall Street rebondit sur fond d'espoir d'une fin du conflit avec l'Iran
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 22:18
Dans un entretien téléphonique accordé à CBS News, Donald Trump a affirmé que "la guerre est pratiquement terminée". Le président américain a également déclaré que les États-Unis étaient "très en avance" par rapport à son estimation initiale, qui évoquait un conflit pouvant durer cinq semaines. Le dirigeant républicain a par ailleurs mentionné la possibilité pour Washington de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz.
La perspective d'une accalmie a contribué à détendre les marchés pétroliers. La fermeture de ce passage stratégique avait poussé plusieurs producteurs du Moyen-Orient à réduire leur production au cours du conflit, qui dure désormais depuis une dizaine de jours. Dans ce contexte, le brut américain West Texas Intermediate reculait de près de 22% pour revenir à 84,5 dollars le baril, après avoir dépassé les 100 dollars. Le Brent cédait pour sa part environ 5% à 88 dollars le baril.
La saison des résultats touche désormais à sa fin, mais certaines publications importantes restent attendues. Les investisseurs surveilleront notamment les comptes d'Oracle, prévus mardi, ainsi que ceux d'Adobe, attendus jeudi.
Du côté des valeurs, Hims & Hers Health a annoncé qu'elle proposerait sur sa plateforme des médicaments amaigrissants du laboratoire Novo Nordisk aux consommateurs américains. Dans le même temps, le groupe pharmaceutique danois a retiré une plainte qu'il avait déposée contre la société de télémédecine. L'action Hims & Hers s'est envolée de 40,79%, tandis que les titres Novo Nordisk cotés aux États-Unis ont progressé de 3,11%.
Live Nation a gagné 6,19% après une information de Politico indiquant que le groupe serait proche de régler un procès fédéral antitrust par un accord qui lui permettrait d'éviter la cession de sa filiale Ticketmaster.
Enfin, GE Aerospace a annoncé un investissement d'un milliard de dollars et le recrutement de 5 000 employés afin de renforcer sa base manufacturière aux États-Unis. Le groupe entend ainsi augmenter la production de moteurs aéronautiques, tant pour l'aviation commerciale que militaire. Le titre a terminé la séance en léger recul de 0,22%.
