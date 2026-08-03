Wall Street rebondit, le Dow Jones clôture à un niveau record grâce à l'optimisme suscité par les négociations sur l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations à la clôture du marché)

* Amazon franchit pour la première fois la barre des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

* Bristol Myers Squibb recule après l'annonce de discussions en vue d'une fusion avec AstraZeneca

* Williams, de la Fed, se montre optimiste quant à un ralentissement de l'inflation

par Chuck Mikolajczak et Johann M Cherian

Les marchés boursiers américains ont démarré le mois d’août en force, propulsant l’indice Dow Jones à un niveau record à la clôture, alors que les signes d’apaisement des tensions entre les États-Unis et l’Iran ont fait baisser les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor au cours d’une semaine chargée en résultats d’entreprises et en données économiques.

Les cours du brut ont clôturé en baisse d'environ 5 % après que le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que des discussions avec l'Iran en vue de la réouverture du détroit d'Ormuz auraient lieu lundi, bien que l'Iran ait démenti que de telles discussions soient prévues. La baisse des cours du pétrole a contribué à faire baisser les rendements des bons du Trésor américain , alors même que les acteurs du marché continuaient d’évaluer les probabilités d’une hausse des taux de la Réserve fédérale si la guerre avec l’Iran devait se prolonger.

Le secteur des services de communication .SPLRCL a été le plus performant des 11 principaux secteurs du S&P, progressant de plus de 4 % grâce aux hausses enregistrées par Meta Platforms

META.O et Alphabet GOOGL.O . Le secteur de l’énergie .SPNY a reculé de plus de 1 %, affichant la plus mauvaise performance de la séance.

« Chaque jour, tout le monde se réveille et regarde le cours du baril de pétrole et le rendement des obligations à 10 ans; si ces chiffres baissent, le marché se porte bien, et s'ils augmentent, le marché va très mal », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth à Boston.

« En général, la période des résultats financiers nous offre l’occasion d’oublier les influences macroéconomiques perturbatrices, mais cette fois-ci, cela n’a pas été le cas. »

DES BÉNÉFICES SOLIDES

Les résultats ont été solides ce trimestre, affichant un taux de croissance de 29,3 % pour les 304 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats jusqu’à vendredi, selon les données de LSEG, 85,2 % d’entre elles ayant dépassé les attentes des analystes. L'action Amazon AMZN.O a progressé, la capitalisation boursière de l'entreprise ayant dépassé pour la première fois les 3 000 milliards de dollars après la publication de ses résultats la semaine dernière. SpaceX SPCX.O , qui publiera mardi ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse, a également progressé. Le titre s'échange en dessous de son prix d'émission de 135 dollars depuis près de trois semaines, après son entrée en bourse mi-juin.

Parmi les autres entreprises liées à l’IA qui publient leurs résultats cette semaine figurent Palantir PLTR.O , Advanced Micro Devices AMD.O ainsi que les sociétés de stockage de données SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O .

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 110,89 points, soit 1,48 %, pour clôturer à 7 600,61 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 539,01 points, soit 2,12 %, à 25 912,86. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 704,52 points, soit 1,34 %, pour atteindre 53 189,55.

Les actions ont connu des difficultés en juillet, en partie en raison des inquiétudes mondiales concernant l’évolution de l’IA, le conflit entre les États-Unis et l’Iran et la trajectoire des taux d’intérêt de la Fed. L'action Bristol Myers Squibb BMY.N est restée pratiquement inchangée après l'annonce de discussions préliminaires en vue d'une fusion avec AstraZeneca AZN.L . Un accord pourrait donner naissance à l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, d'une valeur de près de 400 milliards de dollars. Le cours de l’opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a chuté après la publication de prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux attentes. Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, s’est montré optimiste quant à un apaisement progressif des pressions inflationnistes. Un article publié la semaine dernière, selon lequel le président de la Fed américaine, Kevin Warsh, aurait évoqué l’idée de réduire la fréquence des réunions de fixation des taux, a renforcé les inquiétudes quant au manque de clarté de la banque centrale. Selon le CME Fedwatch , les marchés anticipent une probabilité de 66,5 % d’une hausse des taux d’au moins 25 points de base lors de la réunion de la Fed en septembre.

Les investisseurs disposeront cette semaine de plusieurs indicateurs sur le marché du travail, dont le point d’orgue sera le rapport gouvernemental sur l’emploi publié vendredi.