Wall Street rebondit grâce à l'accord avec l'Iran

Wall Street évolue de nouveau en territoire positif ce jeudi, les investisseurs saluant l'accord intérimaire conclu entre Washington et Téhéran et misant sur un apaisement durable des tensions au Moyen-Orient. À la mi-séance, le S&P 500 progresse de 1%, le Dow Jones gagne 0,5% tandis que le Nasdaq 100 s'adjuge 2,1%.

La veille, les marchés avaient pourtant terminé en baisse après avoir intégré la possibilité de nouvelles hausses de taux d'intérêt aux États-Unis. Kevin Warsh avait insisté sur la nécessité de maintenir la pression contre l'inflation, tandis que plusieurs responsables de la Réserve fédérale avaient laissé entendre qu'un relèvement supplémentaire des taux directeurs restait envisageable.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés attribuent désormais une probabilité de 50% à une hausse de 25 points de base dès le mois de septembre, contre seulement 27% mercredi avant la réunion de la banque centrale.

Dans le même temps, les États-Unis et l'Iran ont publié le texte d'un accord intérimaire prolongeant de 60 jours supplémentaires le cessez-le-feu conclu en avril. Cette période doit permettre aux deux pays de poursuivre leurs négociations en vue d'un accord de paix définitif.

Cette avancée diplomatique a contribué à accentuer le repli des cours du pétrole, qui évoluent désormais à leur plus bas niveau depuis plus de trois mois. Cette détente sur les prix de l'énergie nourrit l'espoir que l'inflation puisse continuer de ralentir sans nécessiter un nouveau durcissement monétaire de la Fed.

Les marchés américains s'apprêtent ainsi à clôturer une deuxième semaine consécutive dans le vert avant la fermeture de Wall Street vendredi à l'occasion de Juneteenth, journée commémorant la fin de l'esclavage aux États-Unis.

Sur le plan économique, les dernières statistiques du département du Travail ont montré une baisse du nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage la semaine dernière. Les licenciements demeurent limités, confirmant la solidité persistante du marché du travail américain.

Parmi les principales variations de la séance, Intel signe l'une des meilleures performances du marché avec un bond de près de 8%. Le titre bénéficie des déclarations du président américain Donald Trump, qui a affirmé qu'Apple avait accepté de collaborer avec le fabricant de semi-conducteurs pour concevoir et produire ses puces aux États-Unis.

Dans le secteur du capital-investissement, EQT a annoncé avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Exolaunch auprès de son fondateur Dmitriy Sternharz. L'entreprise est spécialisée dans la gestion de missions spatiales, l'intégration de satellites et les technologies de déploiement.

À l'inverse, Accenture chute d'environ 16% après avoir abaissé la borne haute de sa prévision de chiffre d'affaires annuel, une annonce qui a déçu les investisseurs malgré la solidité de ses résultats.

Take-Two Interactive progresse de 3,5% après avoir dévoilé la date d'ouverture des précommandes de GTA 6 ainsi que le visuel officiel du très attendu prochain épisode de la franchise.

Enfin, Smith & Wesson s'envole de 17% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, porté par une amélioration de son activité au quatrième trimestre.