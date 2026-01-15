 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street rebondit avec TSMC, la "tech" et les banques
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 16:03

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après le bénéfice trimestriel record publié par TSMC qui a déclenché un rallye dans le segment des semi-conducteurs, tandis que le marché analyse les comptes financiers de Morgan Stanley et de Goldman Sachs, dernières grandes banques de Wall Street à publier.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 132.57 points, soit 0,27%, à 49.282,20 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 41,21 points, soit 0,59%, à 6.967,81 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 206,33 points, soit 0,88%, à 23.678,08 points.

Ce rebond fait suite à deux séances de repli pour les principaux indices boursiers américains, le S&P 500 et le Nasdaq ayant enregistré mercredi leur plus forte baisse depuis le début de l'année.

TSMC 2330.TW a fait état jeudi d'un bond de 35% de son bénéfice au quatrième trimestre, atteignant ainsi un niveau record qui a largement dépassé les prévisions. L'action cotée à Wall Street du géant taïwanais des semi-conducteurs TSM.N bondit de 5,27, entraînant dans son sillage le compartiment des puces .SOX (+3,39%) et celui des nouvelles technologies

.SPLRCT (+1,31%).

Nvidia NVDA.O prend 2,59%, Broadcom AVGO.O 1,24% et Micron MU.O 3,06%, tandis que les sociétés d'outils de fabrication de puces comme Applied Materials AMAT.O et Lam Research LRCX.O s'envolent respectivement de 8,36% et de 6,74%.

Dans la finance .SPSY (+0,55%) et la banque .SPXBK (+0,65%), la tendance est également positive. BlackRock BLK.N , le premier gestionnaire d'actifs au monde, monte de 4,39% sur fond de reprise des marchés qui a permis de porter ses actifs sous gestion au niveau record de 14.040 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Goldman Sachs GS.N avance de 1,12% après avoir fait état d'une hausse de son bénéfice trimestriel. Morgan Stanley MS.N , qui a également annoncé une augmentation de son bénéfice trimestriel grâce à sa banque d'investissement, gagne 3,21%.

Le titre Goldman Sachs a pris 63% au cours des 12 derniers mois.

Les résultats des banques américaines sont publiés dans un contexte de pression sur les valeurs financières en raison des inquiétudes concernant l'impact d'un projet de plafonnement à 10% des taux d'intérêt des cartes de crédit pour une durée d'un an.

Les risques géopolitiques actuels dans le monde et les indicateurs économiques américains publiés ce jeudi comme les inscriptions hebdomadaires au chômage et les indices d'activité "Philly Fed" et "Empire State" sont relégués au second plan par les marchés qui se concentrent sur les résultats d'entreprises.

Les analystes s'attendent à ce que les sociétés du S&P 500 enregistrent une croissance moyenne de 8,8% de leurs bénéfices trimestriels par rapport à l'année précédente, selon les données de LSEG IBES au 9 janvier.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3YG0VJ

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Medha Singh et Pranav Kashyap)

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
325,4000 USD NASDAQ +7,79%
BLACKROCK
1 148,480 USD NYSE +5,01%
BROADCOM
348,6500 USD NASDAQ +2,58%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 436,45 Pts Index Ex +0,58%
GOLDMAN SACHS GR
966,518 USD NYSE +3,61%
LAM RESEARCH
219,0900 USD NASDAQ +4,93%
MICRON TECHNOLOGY
343,9500 USD NASDAQ +3,18%
MORGAN STANLEY
189,465 USD NYSE +4,73%
NASDAQ Composite
23 680,84 Pts Index Ex +0,89%
NVIDIA
187,9200 USD NASDAQ +2,61%
S&P 500 INDEX
6 971,51 Pts CBOE +0,65%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
346,420 USD NYSE +5,80%
USA BENCHMARK 10A
4,160 Rates -0,82%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:42 

    La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

  • Des policiers fédéraux font face à des manifestants mercredi 14 janvier à Minneapolis ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: Trump menace d'invoquer une loi d'exception après de nouveaux heurts
    information fournie par AFP 15.01.2026 16:39 

    Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE). ... Lire la suite

  • Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:37 

    Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson: un outil 3D au service de la chirurgie esthétique
    information fournie par Zonebourse 15.01.2026 16:34 

    Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank