Cuba rend hommage à ses 32 militaires morts lors de la capture de Maduro

Les Cubains font leurs adieux au cortège funèbre transportant les dépouilles des 32 soldats cubains morts lors de l'incursion américaine visant à capturer le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, sur l'avenue Boyeros à La Havane, le 15 janvier 2026 ( AFP / Yamil LAGE )

Cuba a commencé jeudi à rendre hommage, en présence du chef révolutionnaire Raul Castro, aux 32 militaires cubains tués début janvier lors de l'opération des forces américaines qui a conduit à la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro.

La Havane a décrété deux journées d'hommage aux militaires tués le 3 janvier à Caracas, l'occasion pour le gouvernement communiste de réaffirmer l'unité nationale face aux menaces du président américain Donald Trump.

Une première cérémonie s'est tenue aux premières heures de la matinée à l'aéroport international José Marti de La Havane. Des membres de la garde nationale sont descendus d'un avion en portant 32 urnes contenant les restes des militaires, recouvertes du drapeau cubain, selon des images retransmises par la télévision nationale.

Pour les accueillir étaient présents l'ancien dirigeant Raul Castro, 94 ans, et le président Miguel Diaz-Canel, tous deux en uniforme militaire.

Dans un discours, le ministre de l'Intérieur, le général Lazaro Alberto Alvarez, a exprimé le "respect" et la "gratitude" du pays envers ses soldats qui "se sont battus jusqu'à la dernière balle".

Affiche montrant le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro et son prédécesseur Hugo Chavez, à La Havane le 14 janvier 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )

"Nous ne les recevons pas avec résignation, nous le faisons avec une profonde fierté", a déclaré le ministre. "Cette douloureuse page de l'histoire" montre que les Etats-Unis "ne pourront jamais acheter la dignité du peuple cubain", a-t-il ajouté.

Deux jours après le spectaculaire raid américain sur un complexe militaire à Caracas, La Havane a confirmé la mort dans l'opération de 32 membres des forces de sécurité cubaines dont certains étaient vraisemblablement chargés de la protection de Nicolas Maduro.

Les autorités vénézuéliennes ont jusqu'à présent seulement communiqué sur le nombre de 23 militaires vénézuéliens tués. Le travail d'identification des personnes tuées lors des bombardements se poursuit, selon Caracas.

Après le discours du ministre, les urnes contenant les restes des 32 Cubains ont été déposées sur six jeeps qui ont parcouru une douzaine de kilomètres depuis l'aéroport jusqu'au ministère des Forces armées révolutionnaires, près de l'emblématique place de la Révolution.

Des Cubains s'étaient postés de part et d'autre du parcours et ont applaudi au passage du cortège. Les habitants de la capitale pourront rendre hommage aux militaires tout au long de la journée.

Les cérémonies d'hommage s'achèveront vendredi par un rassemblement devant l'ambassade des Etats-Unis à La Havane.