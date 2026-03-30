Wall Street rebondit après un récent repli, le conflit du Proche-Orient étant au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 0,72%, S&P 500 0,31%, Nasdaq 0,05%

* Sysco chute après l'accord de rachat de 29 milliards de dollars de Jetro Restaurant Depot

* Les gestionnaires d'actifs gagnent du terrain après les directives du département du travail sur les plans 401(K)

* Le président de la Fed, Jerome Powell, souligne l'ancrage des attentes en matière d'inflation

(Mise à jour des niveaux de transactions en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont progressé dans un marché agité lundi après avoir enregistré de fortes baisses lors de la séance précédente, les investisseurs ayant été encouragés par les commentaires du président Donald Trump sur les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran , alors même que le conflit au Moyen-Orient s'est étendu.

Donald Trump a déclaré que les États-Unis menaient des discussions sérieuses avec un "régime plus raisonnable" pour mettre fin à la guerre, mais il a réitéré son avertissement d'ouvrir le détroit d'Ormuz sous peine de voir les États-Unis attaquer les puits de pétrole et les centrales électriques iraniens.

Les milices houthies du Yémen, soutenues par l'Iran, sont entrées en guerre au cours du week-end, ce qui a provoqué une escalade du conflit.

L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a gagné 0,9%, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentant respectivement de 2,1% et 1,3%.

"C'est le sentiment que des négociations sont en cours et si c'est le cas, il pourrait y avoir une résolution... Lorsque les marchés sont survendus, ils s'accrochent à tout catalyseur positif potentiel, et c'est là où nous en sommes aujourd'hui", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

Depuis le début de la guerre, le Dow Jones, le Nasdaq et le Russell 2000 .RUT , un indice à petite capitalisation, ont tous confirmé leur tendance à la correction, terminant en baisse de 10 % par rapport à leurs clôtures record.

À 11:31 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 324,12 points, ou 0,72%, à 45 491,47, le S&P 500

.SPX a gagné 19,64 points, ou 0,31%, à 6 388,49 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 9,79 points, ou 0,05%, à 20 958,15.

L'indice financier .SPSY a gagné 1,7 % après que le ministère américain du Travail a publié des directives très attendues visant à clarifier la manière dont les administrateurs peuvent ajouter des actifs alternatifs aux plans de retraite 401(k).

Les actions des gestionnaires d'actifs ont augmenté: Blackstone BX.N a gagné 4,4 %, KKR KKR.N a gagné 3,7 % et Apollo Global Management APO.N a gagné 3 %.

Les valeurs technologiques lourdes du S&P 500 .SPLRCT ont reculé de 0,5%, menées par Apple AAPL.O et Broadcom AVGO.O , limitant les gains du S&P 500 et du Nasdaq. L'indice plus large des semi-conducteurs est tombé à un plus bas de trois mois, en dernier lieu en baisse de 2,7%.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que les attentes en matière d'inflation à long terme semblent se maintenir malgré le choc énergétique actuel, et que la Fed n'a pas encore besoin de prendre une décision sur la manière de réagir aux derniers problèmes.

Les acteurs du marché monétaire ont exclu tout assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, alors qu'ils s'attendaient à deux réductions avant le début de la guerre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Une série de données sur le marché du travail, y compris les chiffres de l'emploi non agricole pour le mois de mars, seront publiées cette semaine et devraient fournir davantage d'informations sur la santé de l'économie.

La maison de courtage Morgan Stanley a rétrogradé les actions mondiales de "surpondération" à "pondération égale", mais a déclaré que les flux de fonds vers les actions et les obligations américaines avaient dépassé le reste du monde depuis le début du conflit, ce qui indique que les États-Unis pourraient redevenir un refuge sûr pour les investisseurs.

Parmi les autres mouvements, les actions de Sysco SYY.N ont chuté de 12,4% après que le distributeur alimentaire a déclaré qu'il achèterait le fournisseur de restauration Jetro Restaurant Depot dans le cadre d'une transaction de 29 milliards de dollars, y compris la dette.

Les actions des producteurs d'aluminium ont grimpé, les prix du métal se négociant à des sommets de près de quatre ans. Alcoa

AA.N et Century Aluminum CENX.O ont gagné respectivement 11,4% et 9,9%.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans une proportion de 2,12 pour 1 sur le NYSE et de 1,21 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux records sur 52 semaines et 6 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 19 nouveaux records et 233 nouveaux records à la baisse.