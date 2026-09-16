Wall Street rebondit après la hausse des taux d'intérêt décidée par la Fed pour lutter contre l'inflation

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(Dernières informations concernant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,04%, S&P 500 +0,45%, Nasdaq +0,86%

* La Réserve fédérale américaine relève son taux directeur, comme prévu

* Les ventes au détail du mois d'août ont dépassé les prévisions

* Le Brent recule de plus de 3%

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Wall Street a évolué à la hausse mercredi après que la Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur pour la première fois en plus de trois ans afin de lutter contre une inflation obstinément élevée, résultant de la flambée des prix du pétrole brut pendant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Dans son communiqué d'accompagnement , la Fed a indiqué que sa décision avait été prise à l'unanimité et que de nouveaux resserrements monétaires étaient probables dans un avenir proche afin de provoquer une baisse plus rapide de l'inflation.

“Comme on s’y attendait largement, la Fed a relevé ses taux d’intérêt pour la première fois depuis plus de trois ans”, a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. “Après les propos bellicistes tenus il y a quelques semaines à Jackson Hole par (le président de la Fed Kevin) Warsh, il s’est en quelque sorte mis lui-même un peu au pied du mur.”

“Le fait que cette décision ait été prise à l’unanimité est quelque peu surprenant”, a ajouté M. Detrick. “En même temps, cela montre clairement que la Fed est déterminée à lutter contre la montée de l’inflation que nous observons actuellement.”

Les investisseurs analyseront attentivement les propos de M. Warsh lors de la conférence de presse qui doit débuter sous peu, à la recherche de détails sur les raisons qui ont motivé la décision d’aujourd’hui et d’indices sur l’évolution future des taux d’intérêt.

Plus tôt dans la séance, les données solides sur les ventes au détail suggéraient que les consommateurs continuaient de dépenser malgré une baisse du pouvoir d’achat due à la hausse des prix, notamment à la pompe.

Les trois principaux indices boursiers américains gagnaient du terrain avant l’annonce, grâce à un rebond .SOX du secteur des puces électroniques, ce qui a donné l’avantage au Nasdaq, fortement orienté vers les technologies.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 23,70 points, soit 0,04%, à 52.114,07, le S&P 500 .SPX a gagné 34,02 points, soit 0,45%, à 7.619,75 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 222,62 points, soit 0,86%, à 26.204,20.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs industrielles .SPLRCI et les valeurs technologiques .SPLRCT ont mené la hausse, tandis que le secteur de l'énergie .SPNY , pénalisé par la baisse des cours du brut CLc1 , a enregistré la plus forte baisse en pourcentage.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,53 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a dénombré 62 nouveaux plus-hauts et 235 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2.637 titres ont progressé et 2.018 ont reculé, les titres en hausse l'emportant sur ceux en baisse dans un rapport de 1,31 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 9 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 44 nouveaux plus-hauts et 197 nouveaux plus-bas.