Wall Street rebondit alors que Waller de la Fed apaise les craintes de hausse des taux

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(Le point sur les cours en milieu d'après-midi)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,22 %, S&P 500 +1,15 %, Nasdaq +1,57 %

* Broadcom recule après avoir publié des prévisions inférieures aux attentes élevées en matière d’IA

* La forte hausse de Snowflake entraîne les valeurs du secteur des logiciels

* Les investisseurs attendent les chiffres de l’emploi de vendredi pour avoir des indices sur les taux de la Fed

par Stephen Culp et Niket Nishant

Wall Street a progressé jeudi, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs anticipations de hausse des taux après que Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a déclaré qu’il serait favorable au maintien du taux cible des fonds fédéraux si les données montraient un apaisement des pressions inflationnistes.

Les trois principaux indices boursiers américains ont fortement progressé, le Nasdaq bénéficiant de l’élan donné par le groupe des “sept magnifiques”, ces valeurs de très grande capitalisation liées à l’IA. Les trois indices étaient en passe d’enregistrer des gains hebdomadaires.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré à Reuters qu’il serait enclin à laisser les taux d’intérêt directeurs inchangés si les prochaines données confirmaient un apaisement des pressions sur les prix, mais il a ajouté qu’il soutiendrait une hausse des taux si l’inflation ne parvenait pas à se modérer.

À la suite des déclarations de Waller, les marchés financiers ont revu à la baisse leurs anticipations de hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre, ramenant la probabilité de 63,2 % mercredi à 50,4 %, selon l’outil FedWatch du CME.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain a reculé pour la deuxième séance consécutive après avoir atteint son plus haut niveau depuis novembre 2023. Les anticipations de hausse des taux avaient grimpé en flèche ces derniers jours, les rendements des obligations à long terme ayant atteint leurs plus hauts niveaux depuis des années dans le sillage d’une vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale, alimentée par les craintes d’inflation, l’explosion de la dette et les incertitudes géopolitiques.

“Les commentaires du gouverneur de la Fed, Waller, ont largement soutenu l’ensemble des marchés”, a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, à Billings, dans le Montana.

“Derrière les indices boursiers généraux, on constate une influence persistante des entreprises ayant publié leurs résultats tardivement au cours de la saison des résultats du deuxième trimestre”, a ajouté Northey. “Cela entraîne une certaine différenciation entre des secteurs comme celui des semi-conducteurs, où nous avons eu hier après-midi la publication d’un rapport très attendu, et au sein du secteur des logiciels, où nous avons observé des résultats contrastés, atteignant ou dépassant des objectifs fixés à un niveau relativement bas.”

Les rapports économiques publiés jeudi se sont révélés globalement encourageants, avec un faible nombre de demandes d'allocations chômage et une accélération du secteur des services. En revanche, les données ont montré que les prix des intrants dans le secteur des services ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2022, et que le déficit commercial s'est creusé de 24,4 %.

Vendredi, le ministère du Travail doit publier son rapport sur l’emploi du mois d’août, qui devrait indiquer que l’économie américaine a créé 56 000 emplois le mois dernier, maintenant le taux de chômage à 4,1 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 645,71 points, soit 1,22 %, à 53 707,66, le S&P 500 .SPX a gagné 88,54 points, soit 1,15 %, à 7 755,14 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 410,31 points, soit 1,57 %, à 26 628,14.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a enregistré la plus forte hausse, tandis que les secteurs des matériaux .SPLRCM et de l'énergie .SPNY ont affiché de légères baisses en pourcentage.

Nvidia NVDA.O a annoncé son intention d’acquérir la plateforme de développement Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars, lançant ainsi un défi à OpenAI et Anthropic. Son titre a progressé de 2,6 %.

En revanche, le fabricant de puces Broadcom AVGO.O a chuté de 3,7 % après avoir publié des prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes , rappelant que les entreprises au cœur du développement de l’IA ont la barre très haute à franchir.

Snowflake SNOW.N a bondi de 20,2 % après avoir annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel solides , ce qui a redonné confiance à l’ensemble du secteur des logiciels. ServiceNow NOW.N a progressé de 6,4 %, tandis que Salesforce

CRM.N et Adobe ADBE.O ont respectivement gagné 3,4 % et 2,3 %.

L’indice S&P Software & Services a progressé de 3,6 %.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont progressé après le rebond du bitcoin, qui a mis fin à deux séances consécutives de baisse: Strategy MSTR.O a bondi de 15,0 %, Coinbase Global

COIN.O a grimpé de 10,3 % et la plateforme de trading grand public Robinhood Markets HOOD.O a bondi de 16,1 %.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 2,25 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a dénombré 219 nouveaux plus hauts et 114 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 3 010 titres ont progressé et 1 658 ont reculé, les titres en hausse l’emportant sur les titres en baisse dans un rapport de 1,82 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 8 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 59 nouveaux plus-hauts et 97 nouveaux plus-bas.