Wall Street: rebond technique résolu malgré l'UMich

(CercleFinance.com) - Les investisseurs ont voulu ignorer le plus mauvais chiffre de la semaine (confiance des ménages US en chute libre), estimant que les mauvaises nouvelles étaient 'dans les cours' après 11 séances de repli sur une série de 16... et 10% perdus pour le 'S&P', -14,5% pour le Nasdaq (jeudi soir).



Place aux rachats à bon compte, ce qui a occasionné un sursaut spectaculaire des indices US : cela donne +2,13% sur le S&P500 (vers 5.639, soit -2,2% en hebdomadaire), +2,5% sur le Nasdaq-100 (qui a renoué avec les 19.700), et +1,65% sur le Dow Jones à 41.488 (il a perdu cependant -3,1% sur la semaine).



Outre des rachats nourris sur Meta et AMD (+2,9%), Microchip (+3,1%), Tesla (+4%), ARM (+5,3%), Applovin (+7,7%), Palantir (+8,3%) et Microstrategy (+13%), Wall Street a respiré un peu alors que le risque de 'shutdown' des administrations fédérales US s'estompait.



Wall Street a digéré -comme si rien ne s'était passé- le plongeon de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (UMich), de 64,7 vers 57,9 en mars, selon l'estimation préliminaire, alors que les analystes l'attendaient en recul bien plus modéré.



'Les attentes pour l'avenir se sont dégradées dans plusieurs domaines, y compris les finances personnelles, le marché du travail, l'inflation, l'environnement des affaires et les marchés boursiers', est-il rapporté. 'De nombreux consommateurs ont évoqué le haut niveau d'incertitudes entourant la politique et d'autres facteurs économiques'.



Point positif, le climat géopolitique pourrait s'améliorer au fil des discussions sur l'Ukraine : Donald Trump a twitté que les échanges des émissaires de la Maison Blanche avec Vladimir Poutine avançaient dans le bon sens et que les armes pourraient se taire.



Le président américain a jusqu'au 20 mars pour tenir sa promesse d'arrêter la guerre, non pas en 48 heures (il s'en était vanté avant son élection), mais en deux mois, ce qui serait déjà un exploit vu la complexité de la situation et le refus formel du Kremlin de laisser des troupes de l'OTAN prendre pied sur le sol ukrainien.



Beaucoup de voix s'élèvent pour mettre en garde Donald Trump de ne pas trop accorder de concessions à la Russie, au détriment des Ukrainiens, juste pour tenir le délai du 20 mars.



La trajectoire de l'or ne semble pas refléter le scénario de la signature d'une paix prochaine : le cours 'spot' s'est inscrit à 3.004$ (avant de se tasser vers 2.990$ vendredi soir), et le contrat 'avril' s'est hissé jusque vers 3.017$/Oz.



Le marché pétrolier est reparti lui aussi à la hausse et a affiché des performances légèrement positives sur l'ensemble de la semaine, en dépit des craintes de voir la résurgence des tensions commerciales peser sur la croissance et la demande. Le 'Brent' a fini au contact du palier des 70 dollars le baril, le WTI renouant de justesse avec les 67$ sur le NYMEX.



Sur le FOREX, l'euro reprenait les 0,2% perdus la veille à 1,0875, et le '$-Index' s'effritait de -0,05% vers 103,85.





