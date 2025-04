Wall Street: rebond en vue après trois séances chahutées information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mardi matin, soutenue par des signes d'apaisement sur le front du commerce et l'espoir d'une prochaine intervention de la Fed afin de contrer le risque de récession économique.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais prennent entre 2,4% et 2,8%, annonçant un vigoureux rebond en début de séance.



Wall Street avait déjà opéré un spectaculaire retournement hier à l'issue d'une séance extrêmement volatile: le Nasdaq avait réussi à clôturer en hausse de 0,1% après avoir perdu jusqu'à 5,2% en début de journée.



Le sentiment de marché s'est un peu amélioré avec les propos du secrétaire au Trésor Scott Bessent, qui a déclaré que l'administration américaine était ouverte à des négociations afin d'alléger les barrières commerciales.



Ce soupir de soulagement pourrait être l'occasion de réaliser quelques bonnes affaires car beaucoup de titres ont été littéralement décimés au cours des trois dernières séances.



Les investisseurs s'attendent par ailleurs majoritairement à une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale afin de contrecarrer un éventuel ralentissement de la croissance.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les traders situent à 69,4% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base au terme de sa réunion du 18 juin.



Le rebond technique qui semble se dessiner suite à la récente correction de Wall Street pourrait toutefois faire long feu sachant que les inquiétudes sur la politique commerciale américaine sont loin d'être oubliées.



'Pour que le redressement s'avère durable, et pas seulement caractéristique d'un 'rebond du chat mort', il faut que les choses changement au niveau fondamental', rappelait hier Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



'Le marché veut un changement de politique, que ce soit du côté de la Maison Blanche ou de la Fed', ajoute-t-il.



'Pour l'instant, aucune inflexion ne semble aller dans ce sens, ce qui signifie qu'il faut encore s'attendre à de gros soucis, aussi bien sur le plan économique que sur les marchés', prévient l'analyste.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit sa remontée, au-delà de 4,21%, après avoir atteint vendredi des creux de six mois en-dessous de 4%.



Le dollar recule face au yen, considéré comme une devise refuge en période d'incertitude aggravée, mais aussi face à l'euro qui évolue autour de 1,0945 face au billet vert.



Le marché du pétrole s'inscrit en hausse, l'optimisme concernant l'évolution des relations commerciales l'emportant sur les craintes liées à une récession mondiale.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne actuellement 0,6% à près de 61,1 dollars.



Aucun indicateur majeur n'était à l'agenda.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.