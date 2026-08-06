Wall Street rattrapée par le pétrole et les déceptions dans les logiciels

Les marchés américains ont reculé jeudi, la remontée du pétrole et des rendements obligataires ravivant les inquiétudes inflationnistes, tandis que la chute de plusieurs valeurs technologiques a pesé sur la tendance. Le S&P 500 a terminé en baisse de 0,18% à 7 710,0 points, le Nasdaq 100 a perdu 0,39% à 29 373,3 points et le Dow Jones a reculé de 0,85% à 53 885,1 points.

Après le puissant rebond alimenté en début de semaine par la détente des taux, l'espoir d'un accord sur le détroit d'Ormuz et le retour des acheteurs sur les hyperscalers, la dynamique avait déjà commencé à s'essouffler mercredi. Le S&P 500 avait inscrit un record en séance et le Dow Jones avait atteint un nouveau sommet historique, mais le Nasdaq avait reculé sous l'effet de prises de bénéfices sur les valeurs liées à l'IA. Le retour des tensions sur le pétrole et la politique monétaire a accentué cette perte d'élan jeudi.

Alors que Washington continuait d'afficher son optimisme sur la possibilité d'un accord nucléaire avec Téhéran, le WTI a gagné environ 4% à 78 dollars le baril après des informations évoquant de nouvelles restrictions au trafic dans le détroit d'Ormuz. Un projet étudié par un comité parlementaire iranien prévoirait notamment d'interdire le passage aux navires américains et israéliens, d'exiger des compensations de certains pays et de conditionner la réouverture complète du détroit à la levée du blocus maritime américain.

Cette remontée du pétrole s'est transmise au marché obligataire, où la hausse des rendements a renforcé la pression sur les valeurs de croissance. Le ton monétaire s'est également durci après que le Financial Times a rapporté que Kevin Warsh serait disposé à relever les taux dès septembre si l'inflation se raffermissait et si les marchés intégraient davantage la perspective d'un resserrement.

Parmi les valeurs les plus sensibles aux taux, les logiciels ont concentré l'essentiel des ventes après plusieurs publications décevantes. Datadog (-19%) a chuté après une marge brute ajustée inférieure aux attentes, tandis qu'AppLovin (-20%) a été sanctionné pour un chiffre d'affaires insuffisant et que HubSpot (-19%) a prolongé la correction des valeurs technologiques à forte croissance. Les semi-conducteurs ont effacé une partie de leurs pertes initiales, mais Western Digital (-13%) et SanDisk (-7%) sont restés sous pression après des perspectives inférieures au consensus.

Les statistiques économiques ont suscité peu de réaction malgré une productivité supérieure aux attentes, des coûts salariaux unitaires plus modérés et des inscriptions au chômage limitées à 199 000.

L'attention se tourne désormais vers le rapport officiel sur l'emploi publié vendredi par le BLS, dont les créations d'emplois et, surtout, le taux de chômage attendu stable à 4,2% pourraient sensiblement modifier les anticipations entourant la prochaine décision de la Fed en septembre.