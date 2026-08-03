Wall Street rassurée par l'apaisement au Moyen-Orient avant une semaine riche en publications

Les marchés américains entament la semaine en territoire positif, portés par l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient. Les investisseurs se tournent désormais vers une semaine particulièrement dense, entre résultats d'entreprises et indicateurs macroéconomiques. Dans ce contexte, le S&P 500 et le Nasdaq 100 progressent de 1% tandis que le Dow Jones s'adjuge de 1,1%

Wall Street débute la semaine dans le vert, soutenue par les perspectives d'un apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. En parallèle, les opérateurs se préparent à une série de publications majeures, aussi bien sur le front des résultats trimestriels que des statistiques économiques.

Donald Trump a finalement renoncé à ce qu'il présentait comme une série de frappes d'envergure contre la République islamique d'Iran. Le président américain affirme avoir accepté de suspendre l'opération à la demande de Téhéran et de plusieurs pays de la région, dans l'attente d'un accord. Selon lui, des discussions sur la réouverture du détroit d'Ormuz doivent se tenir ce lundi, une affirmation toutefois contestée par les autorités iraniennes.

Du côté des valeurs, Bristol Myers Squibb retient particulièrement l'attention après que le Financial Times a révélé l'existence de discussions préliminaires avec AstraZeneca en vue d'une éventuelle fusion. Si elle venait à se concrétiser, cette opération donnerait naissance à l'un des plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux, valorisé à près de 400 milliards de dollars.

Micron cède de son côté 3,2% après des informations selon lesquelles son concurrent chinois CXMT envisage la construction d'une deuxième usine de puces mémoire à Pékin. Le groupe mènerait également des discussions avec un pôle technologique soutenu par les autorités locales afin de financer ce projet.

Marriott International recule de 5,5% après avoir dévoilé des prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre inférieures aux attentes du marché.

La semaine dernière a été marquée par les publications de plusieurs poids lourds de la cote, notamment parmi les géants technologiques. Microsoft et Amazon sont parvenus à rassurer les investisseurs en démontrant que les investissements massifs dans les infrastructures pourraient se traduire par une rentabilité durable.

Cette semaine, Palantir, AMD, SanDisk et Western Digital seront particulièrement attendus afin de prolonger cet élan positif. Les investisseurs suivront également avec attention la publication des premiers résultats trimestriels de SpaceX.

Sur le plan macroéconomique, la semaine sera rythmée par plusieurs indicateurs concernant le marché du travail américain, avec en point d'orgue les chiffres officiels des créations d'emplois, attendus vendredi.