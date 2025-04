Wall Street: rachats à bon compte sur les 'techs' information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - Wall Street signe un vigoureux rebond mardi après trois séances agitées, grâce à des rachats à bon compte sur des valeurs qui avaient le plus souffert récemment.



En fin de matinée, le Dow Jones gagne plus de 2,2% à 38.808,5 points tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 2,4% à 15.979,9 points.



Les investisseurs semblent juger que la correction essuyée sur les marchés d'actions américains depuis jeudi offrent des opportunités d'achat intéressantes.



Le S&P 500 avait chuté de 10,5% au cours des trois dernières séances, affecté par l'impact des droits de douane décidés par Donald Trump sur la croissance et l'entrée dans une possible récession de l'économie américaine.



Hier, l'ampleur de ces pertes avait déjà fait sortir du bois quelques investisseurs à l'affût d'occasions d'achat.



Ce mardi, ils jettent tout spécialement leurs dévolu sur les valeurs technologiques.



Les titres Palantir (+8%) et Nvidia (+6,1%) sont particulièrement recherchés, devant des poids lourds comme Microsoft (+3,2%), Amazon (+3,1%) et Apple (+2,8%).



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de BofA indiquent que leurs clients ont ramassé pour environ huit milliards de dollars d'actions lors de l'épisode de correction de la semaine passée, pour l'essentiel des valeurs technologiques et industrielles.



Si un rebond technique était largement anticipé au vu du caractère survendu du marché, la question est maintenant de savoir si ce redressement est susceptible de durer.



Pour Libby Cantrill, analyste chez Pimco, les tarifs douaniers américains sont là pour durer, ce qui devrait porter le taux moyen effectif des droits de douane américains à environ 25% contre environ 3% jusqu'ici.



'Pourtant, certains acteurs du marché ne sont pas convaincus', avertit la professionnelle.



'Ils semblent penser qu'il s'agit simplement d'une posture, d'une tactique de négociation', ajoute-t-elle.



Cet optimisme pourrait être à l'origine de nouvelles turbulences dans les jours à venir, notamment en cas de bras de fer sur les questions commerciales avec la Chine.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit sa remontée, au-delà de 4,20%, après avoir atteint vendredi des creux de six mois en-dessous de 4%.



Le dollar repart à la hausse face à l'euro, qui recule vers 1,09, mais cède du terrain face au yen, considéré comme une devise refuge en période d'incertitude aggravée.



Le marché du pétrole s'inscrit en hausse, l'optimisme concernant l'évolution des relations commerciales l'emportant sur les craintes liées à une récession mondiale.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne actuellement 0,5% à plus de 61 dollars.



Aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour.





