Wall Street : quelques rachats, rebond pas 100% convainquant information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 23:15









(CercleFinance.com) - Wall Street clôture dans le vert à l'issue d'une séance où le bras de fer entre vendeurs et acheteurs a duré plus de 5 heures avant de basculer au profit de ces derniers en fin d'après midi... mais sans que les gains n'égalent ceux observés en début de matinée.

Le Dow Jones qui gagnait 0,7% vers 14H45 recule de -0,2%, le S&P500 qui culminait vers 5.640 (+1,4%) ne conserve que +0,5% vers 5.600 et le Nasdaq ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 17.700 (+1,5% initialement, +1,2% à 17.650).

Le Russell-2000 se contente de +0,2% à 2.025 après avoir passé une bonne partie de la journée dans le rouge : toujours pas d'appétit pour les 'small caps'.

Le Nasdaq-100 (+1,13%) a de son côté bénéficié d'une vague de rachats à bon compte sur les 'technos' mais aussi sur sur Tesla (+7,6%), sur Micron (+7,4%), Palantir (+7,2%), Nvidia (+6,5%)... ou encore Meta (+2,3%).



Le chiffre le plus attendu du jour concernait les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis : l'indice a augmenté de 2,8% en février par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement inférieur aux attentes et en baisse de 0,2 point par rapport à janvier.

Le Département du Travail précise que les prix de l'énergie reculent de -0,2% mais ceux des produits alimentaires ont grimpé de +2,6%: le taux d'inflation annuel sous-jacent 'Core' est ressorti à 3,1% le mois dernier, là aussi un peu en dessous du consensus.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de janvier et février, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont accrus de 0,2% en données brutes comme en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Dans une note publiée hier, les analystes de Goldman Sachs disaient tabler sur une inflation de base de 2,9% en rythme annuel aux Etats-Unis en fin d'année, contre 3% en février.

Goldman Sachs revoit également à la baisse ses objectifs '2025' pour le S&P500, de 6.500 à 6.200Pts.

Dans sa note, Goldman souligne que plus de la moitié de cette correction est due à une chute de 14% des 'Sept Magnifiques', que l'établissement financier dit désormais considérer comme les 'Sept Maléfiques'.



Les inquiétudes liées au commerce mondial risquent de continuer d'alimenter un climat de nervosité : l'Union européenne a décidé d'imposer des droits de douane sur l'équivalent de 26 milliards d'euros de produits importés des Etats-Unis, répliquant aux surtaxes 'injustifiées' annoncées par Washington.



L'acier et l'aluminium de l'Union européenne sont désormais assujettis à des droits de douane de 25% aux Etats-Unis, ce qui représente un surcoût de quelque 26 milliards d'euros selon les calculs de Bruxelles.



Enfin, les T-Bonds US se dégradent de +3,8Pts vers 4,3200%, malgré un 'CPI' rassurant.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.