Wall Street: quelques rachats, rebond pas 100% convaincant information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 07:40









(CercleFinance.com) - Wall Street clôture dans le vert à l'issue d'une séance où le bras de fer entre vendeurs et acheteurs a duré plus de 5 heures avant de basculer au profit de ces derniers en fin d'après-midi... mais sans que les gains n'égalent ceux observés en début de matinée.



Le Dow Jones qui gagnait 0,7% vers 14H45 recule de -0,2% à 41.351, le S&P500 qui culminait vers 5.640 (+1,4%) ne conserve que +0,5% vers 5.599 et le Nasdaq ne parvient pas à se maintenir au-dessus des 17.700 (+1,5% initialement, +1,2% à 17.648).



Le Russell-2000 se contente de moins de +0,2% à 2.026 après avoir passé une bonne partie de la journée dans le rouge : toujours pas d'appétit pour les 'small caps'.



Le Nasdaq-100 (+1,1%) a de son côté bénéficié d'une vague de rachats à bon compte sur les 'technos' mais aussi sur Tesla (+7,6%), Micron (+7,4%), Palantir (+7,2%), Nvidia (+6,5%)... ou encore Meta (+2,3%).



Le chiffre le plus attendu du jour concernait les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis : l'indice a augmenté de 2,8% en février par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement inférieur aux attentes et en baisse de 0,2 point par rapport à janvier.



Le Département du Travail précise que les prix de l'énergie reculent de -0,2% mais que ceux des produits alimentaires ont grimpé de +2,6%: le taux d'inflation annuel sous-jacent est ainsi ressorti à 3,1%, là aussi un peu en dessous du consensus.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de janvier et février, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont accrus de 0,2% en données brutes comme en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Dans une note publiée la veille, les analystes de Goldman Sachs disaient tabler sur une inflation de base de 2,9% en rythme annuel aux Etats-Unis en fin d'année, contre 3% en février.



La banque d'affaires revoyait également à la baisse ses objectifs '2025' pour le S&P500, de 6.500 à 6.200. Dans sa note, Goldman soulignait que plus de la moitié de cette correction était due à une chute de 14% des 'Sept Magnifiques', que l'établissement financier disait désormais considérer comme les 'Sept Maléfiques'.



Les inquiétudes liées au commerce mondial risquent de continuer d'alimenter un climat de nervosité : l'Union européenne a décidé d'imposer des droits de douane sur l'équivalent de 26 milliards d'euros de produits importés des Etats-Unis, répliquant aux surtaxes 'injustifiées' annoncées par Washington.



L'acier et l'aluminium de l'Union européenne sont désormais assujettis à des droits de douane de 25% aux Etats-Unis, ce qui représente un surcoût de quelque 26 milliards d'euros selon les calculs de Bruxelles.



Enfin, les T-Bonds US se dégradent de +3,8 points de base vers 4,32%, malgré un 'CPI' rassurant.





