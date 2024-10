Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: quelques prises de bénéfices en attendant l'ISM information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 15:19









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter sur une note indécise mardi matin, les investisseurs préférant prendre quelques bénéfices après les nouveaux records inscrits la veille dans l'attente d'indicateurs économiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices Dow Jones et S&P 500 fléchissent de 0,1% à 0,2% tandis que le 'future' sur le Nasdaq 100 grignote moins de 0,1%, annonçant une ouverture incertaine.



Les marchés d'actions américains avaient une nouvelle fois clôturé au zénith hier soir, le Dow Jones en ayant profité pour aligner un sixième record en huit séances.



Sur l'ensemble du troisième trimestre, qui s'est clôturé hier, l'indice Dow a bondi de plus de 8%, surpassant à la fois le S&P 500 (+5,5%) et le Nasdaq Composite (+2,6%).



Alors que les craintes sur l'évolution de l'économie américaine se sont un peu renforcées dernièrement, les investisseurs comptent sur la salve d'indicateurs attendus ces prochains jours afin de se rassurer et porter les indices encore plus haut.



Dans ce contexte d'incertitude, les investisseurs observeront de près l'indice ISM mensuel du secteur manufacturier pour le mois de septembre, qui paraîtra une demi-heure après l'ouverture.



L'indicateur devrait montrer que l'activité demeure en contraction dans le secteur industriel après avoir atteint un point bas annuel le mois précédent.



Les inquiétudes des intervenants pourraient également être confortées ou dissipées par la publication, à 10h00 également, du rapport 'JOLTS' sur les ouvertures d'offres d'emploi.



Un indicateur plus fort que prévu constituerait une mauvaise surprise et pourrait inciter les marchés à revoir à la baisse leurs anticipations d'assouplissement monétaire d'ici à la fin de l'année.



A l'occasion d'une conférence économique organisée à Nashville (Tennessee), Jerome Powell, le patron de la Fed, avait affirmé hier que l'évolution de la politique monétaire de l'institution évoluerait 'au fil du temps', sans direction préétablie, et que ses décisions se prendraient 'réunion par réunion'.



Mais c'est surtout le rapport officiel sur l'emploi américain prévu vendredi qu'attendent les marchés.



Si ceux-ci semblent à l'aise avec l'idée que l'économie ralentisse et que l'inflation décélère, ils préféreraient que cela se fasse dans le cadre d'un scénario dit 'goldilocks', c'est-à-dire pas le moins brusquement possible.



La récente remontée des rendements obligataires américains, notamment le dix ans, témoignait que les investisseurs prennent désormais en compte que la Fed a abaissé ses taux 'trop vite' et 'trop fort'.



Mais le rendement du papier à dix ans se détend ce matin franchement en direction de 3,74%, les Treasuries étant considérés comme un traditionnel refuge face aux tensions géopolitiques au Proche-Orient.



Pour ces mêmes raisons, le dollar avance un peu face à l'euro, qui revient s'échanger sous 1,1180 face au billet vert.



Insensibles, eux, aux tensions qui touchent le Liban, le baril de brut léger texan (WTI) cède 1,3% pour revenir autour de 67,3 dollars, non loin de ses plus bas annuels.





