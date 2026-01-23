Wall Street prudente à l'ouverture, Intel plonge

La Bourse de New York a ouvert sur une note prudente vendredi, les inquiétudes géopolitiques freinant l'appétit pour le risque, tandis que le fabricant de semi-conducteurs Intel est pénalisé par ses perspectives moroses.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 133,13 points, soit 0,27%, à 49.250,88 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, cède 0,05% à 6.909,98 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC grappille 0,01% à 23.438,10 points.

Malgré un rebond lors des deux dernières séances, la Bourse de New York reste méfiante face aux turbulences provoquées par le président américain Donald Trump, qui a menacé d'imposer des droits de douane aux Européens hostiles à ses projets au Groenland avant de faire marche arrière, invoquant un accord-cadre sur l'ile arctique avec l'Otan.

Preuve du pessimisme ambiant, les flux vers les valeurs refuges persistent et ont propulsé l'or à un niveau record de 4.967,03 dollars l'once plus tôt dans la journée.

"Le rôle de l'or en tant que valeur refuge et instrument de diversification en période d'incertitude économique et politique fait de lui un élément indispensable des portefeuilles stratégiques", a déclaré Tai Wong, négociant indépendant en métaux.

Outre la géopolitique, les investisseurs ont le regard tourné vers la saison des résultats d'entreprises et pénalisent le fabricant de puces Intel INTC.O , qui recule de plus de 14% après avoir publié jeudi soir des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels inférieurs aux estimations.

Le marché surveillera également les chiffres définitifs de l'indice de l'Université du Michigan sur le moral des ménages américains, prévus à 15h00 GMT.

La semaine prochaine sera par ailleurs celle de la première réunion de la Réserve fédérale (Fed) en 2026 et, si un statu quo est largement attendu, les opérateurs chercheront à s'assurer de l'indépendance de la banque centrale, alors que Donald Trump pourrait prendre dans les prochains jours une décision au sujet du successeur de Jerome Powel à la tête de l'institution.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)