Wall Street: prudence, encore, avant un week-end prolongé information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait peiner à rebondir vendredi après sa chute de la veille, les intervenants rechignant à prendre de nouvelles positions avant le long week-end de Pâques dans le sillage de résultats de sociétés et d'indicateurs économiques sans grand éclat.



Environ une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les indices américains signalent un repli de 1,3% pour le Dow Jones dans les premiers échanges, mais un gain de l'ordre de 0,7% pour le Nasdaq.



Un rebond technique devrait alimenter une tendance positive sur les valeurs technologiques, mais l'assureur-santé UnitedHealth Group devrait lourdement peser sur le Dow après l'abaissement de ses objectifs annuels.



Le groupe, dont les résultats trimestriels ont manqué les attentes, dit désormais tabler sur un BPA ajusté entre 26 et 26,50 dollars pour l'année 2025, contre une fourchette-cible précédente de 29,50-30 dollars.



Le titre était attendu en baisse de plus de 20% à l'ouverture suite à cette publication.



American Express a davantage convaincu en faisant état de résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais son action n'en cédait pas moins 0,4% en préouverture.



Plusieurs indicateurs sont par ailleurs venus renforcer les craintes sur la vigueur de l'activité économique, confrontée depuis plusieurs semaines aux frictions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



L'activité dans le nord-est des Etats-Unis s'est contractée en avril à un niveau qui n'avait plus été atteint depuis deux ans, montre ainsi l'enquête de conjoncture mensuelle de la Réserve fédérale de Philadelphie.



L'indice 'Philly Fed' a chuté de 39 points pour atteindre -26,4 ce mois-ci, un plus bas depuis avril 2023, un repli bien supérieur aux attentes puisque les économistes interrogés prévoyaient en moyenne un recul autour de +10.



Le Département du Commerce a en outre fait état d'une chute de 11,4% des mises en chantier de logements en mars par rapport au mois précédent, tandis que les permis de construire de logements ont augmenté de 1,6%.



Sur le marché du travail, ce sont 215.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage qui ont été recensées aux Etats-Unis la semaine du 7 avril, un chiffre en repli de 9.000 par rapport à la semaine précédente.



Autre motif de crispation, Donald Trump s'en est de nouveau prix au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qu'il juge 'trop lent' dans le processus d'abaissement des taux d'intérêt de l'institution.



'Il est plus que temps que le mandat de Powell se termine', a lâché le président américain sur sa plateforme Truth, alors que le second mandat de Jerome Powell doit expirer en mai 2026.



Ces déclarations interviennent alors que la BCE a de nouveau décidé d'abaisser ses taux d'intérêt de 25 points de base ce jeudi, invoquant le 'contexte actuel d'incertitudes exceptionnelles' du moment.



Si les marchés d'actions américains resteront fermés demain pour 'Good Friday', ils seront bien ouverts pour le lundi de Pâques.



Cela signifie que la conjonction des 'trois sorcières', marquée par l'expiration de différents types de contrats de futures et d'options, interviendra d-s aujourd'hui, ce qui pourrait déboucher sur un accroissement de la volatilité et un gonflement des volumes.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.