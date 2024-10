Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: prudence en vue avant le Beige Book information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir dans une certaine prudence, à en croire les futures sur le S&P500 (-0,3%) et le Nasdaq-100 (-0,4%), avant la parution prévue ce jour du Beige Book (rapport sur les conditions économiques américaines) de la Fed.



'Cet été, la crainte d'un refroidissement accéléré du marché du travail a incité la Fed à démarrer son pivot monétaire par une forte baisse des taux de 50 points de base. Depuis lors, la trajectoire de soft landing se confirme', rappelle à ce sujet Oddo BHF.



'La croissance économique reste supérieure à son potentiel, portée par les services malgré des signes de faiblesse dans l'industrie. Le Livre Beige donnera une revue complète des conditions d'activité et de demande juste avant l'élection présidentielle', poursuit-il.



'Le marché boursier fait le pari que Trump a de fortes chances de gagner le scrutin du 5 novembre', estime d'ailleurs Christopher Dembik, stratège chez Pictet Asset Management, qui y voit une cause de la hausse des rendements obligataires.



Il souligne cependant que 'la corrélation négative entre le marché obligataire et les actions n'est pas systématique', et que 'le marché américain est en outre plus résilient que le marché européen en raison des résultats dans l'ensemble positifs'.



Parmi les publications de la matinée, AT&T a fait part d'un BPA ajusté en repli de 6% à 0,60 dollar au titre de son troisième trimestre, mais avec un EBITDA ajusté en progression à 11,6 milliards et des revenus des services mobiles en hausse de 4%.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, Coca-Cola a resserré favorablement certains de ses objectifs annuels, visant désormais une hausse du BPA comparable à changes constants entre 14 et 15%, et une croissance organique des revenus de l'ordre de 10%.



En revanche, Boeing a publié une perte non GAAP plus que triplée à 10,44 dollars par action au titre du troisième trimestre, reflétant l'impact de la grève des machinistes et les charges annoncées précédemment sur les programmes du constructeur aéronautique.





