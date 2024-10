Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: prudence de mise à la veille de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 15:23









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli jeudi matin, les investisseurs ne souhaitant pas trop s'engager à la veille des chiffres de l'emploi, surtout au vu du contexte géopolitique toujours incertain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Wall Street se dirige vers une ouverture en mode attentiste avant la parution, demain, du rapport officiel sur l'emploi, qui aidera à dresser le bilan de santé de la première économie mondiale.



Même si l'état de l'économie américaine inquiète moins les investisseurs, la Fed a conditionné l'évolution de sa politique monétaire à celle du marché du travail, qui a montré quelques signes de ralentissement dernièrement.



Publiées ce matin, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 6000 la semaine passée pour atteindre 225.000, ce qui tend à confirmer le scénario d'une détente du marché de l'emploi.



Il faudra cependant attendre le rapport mensuel sur l'emploi de demain, toujours très surveillé par les marchés, pour y voir plus clair, sachant que des données moins bonnes pourraient ouvrir la porte à de conséquentes baisses de taux.



Les traders situent à présent la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base en novembre à 65%, contre 35% pour une réduction de 50 points, selon le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group.



Avant cela, les investisseurs prendront connaissance dans la matinée de l'indice ISM des services, qui devrait confirmer la bonne résistance du secteur tertiaire américain.



Sur les autres marchés, le repli de l'or et de l'obligataire montre que les investisseurs écartent, pour le moment, le scénario d'un embrasement généralisé au Proche-Orient, mais la vigueur du pétrole et du dollar dressent un tableau contraire.



'Du point de vue des marchés mondiaux, l'indicateur le plus important à surveiller à court terme est le risque de perturbation de l'approvisionnement en pétrole', souligne Thomas Hempell, économiste chez Generali AM.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain (WTI) grimpe actuellement de 2,6% pour frôler 72 dollars, un plus haut de quasiment un mois.



Sur le marché des changes, le dollar continue de profiter d'achats de précaution face au risque géopolitique, ce qui conduit l'euro à reculer sous la barre de 1,1040.



Au niveau des taux, les rendements des emprunts d'Etat continuent de montrer que les investisseurs doutent d'un assouplissement monétaire rapide de la part de la Fed, le 10 ans remontant au-delà de 3,81% contre 3,78%.



L'or ne profite pas plus de la perspective d'une baisse des taux de la Fed, même si le métal jaune parvient à rebondir en direction de 2665 dollar.





