Wall Street progresse : réunion de la Fed et conflit au Moyen-Orient en ligne de mire

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* Indices en hausse: Dow 0,68%, S&P 500 0,54%, Nasdaq 0,54%

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés sur fond d'inquiétudes concernant les coûts de l'énergie

* Les valeurs financières sont en tête des gains du S&P 500, rebondissant après des pertes antérieures

* Les compagnies aériennes sensibles au prix du pétrole voient leurs actions augmenter, Delta ayant revu à la hausse ses prévisions de revenus

(Mise à jour après l'ouverture du marché, ajout de détails et de prix tout au long de la journée) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé mardi, tirés par les valeurs financières, les investisseurs attendant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt face à la hausse des coûts de l'énergie due au conflit qui fait rage au Moyen-Orient . La banque centrale entame mardi sa réunion de politique monétaire de deux jours et les traders s'attendent à ce que les coûts d'emprunt restent inchangés lorsqu'elle annoncera sa décision mercredi. La hausse des coûts du pétrole et du gaz naturel résultant du conflit au Moyen-Orient, ainsi que les augmentations de prix induites par les tarifs douaniers, seront au cœur de la réunion, les responsables politiques évaluant les préoccupations en matière d'inflation par rapport aux signes d'affaiblissement du marché de l'emploi.

Les courtiers ont revu à la hausse leurs perspectives concernant les prix de l'énergie qui sont susceptibles de freiner la croissance économique, un facteur que la banque centrale australienne a également souligné lorsqu'elle a augmenté les taux d'intérêt plus tôt dans la journée. Les perspectives du président de laFed , Jerome Powell, sur les taux d'intérêt seront examinées de près mercredi, à un moment où les contrats à terme sur les taux ne suggèrent qu'une seule réduction de 25 points de base vers la fin de l'année, selon les données compilées par LSEG, contre environ deux avant la guerre.

"Il y a trop d'éléments en mouvement dans une économie normale et, en plus, nous avons ce conflit qui a un impact énorme, ce qui rendra encore plus impossible pour la Fed de discerner des modèles pour le moment", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

"Je m'attends à ce que la Fed reste en attente et à ce que sa transcription et sa conférence de presse soient très discrètes." L'indice des valeurs financières .SPSY , sensible aux taux, a été entête des gains parmi les secteurs du S&P 500. Les grandes banques Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N ont gagné plus de 2%, tandis que les gestionnaires d'actifs Apollo Global

APO.N et KKR KKR.N ont progressé de plus de 4% chacun. Les valeursfinancières ont rebondi après les fortes pertes subies la semaine précédente, lorsque les inquiétudes concernant la qualité du crédit privé ont ébranlé les investisseurs. A 10:12 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 321,19 points, ou 0,68%, à 47 267,60, le S&P 500

.SPX a gagné 36,45 points, ou 0,54%, à 6 735,83 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 120,48 points, ou 0,54%, à 22 494,66. La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE

.VIX , a perdu 1,1 point à 22,41, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a gagné 1%. Les compagnies aériennes sensibles au prix du pétrole, qui ont été les plus touchées par la crise depuis le début de la guerre, ont bénéficié d'un certain répit après que Delta DAL.N a relevé ses prévisions de recettes pour le trimestre en cours en raison de l'accélération de la demande. Les actions du transporteur ont gagné 5% et American AAL.O a ajouté 4,4%.

La société énergétique Occidental OXY.N a gagné 1%, tout comme ConocoPhillips COP.N et EQT EQT.N , en raison de la hausse des prix du pétrole brut et du gaz. Malgré l'agitation mondiale sur les marchés due à la guerre, les actions américaines ont mieux résisté que celles de l'Europe et de l'Asie, car on s'attend à ce que les répercussions sur l'économie soient moins graves.

Toutefois, les analystes ont souligné que les investisseurs n'ont pas encore pleinement pris en compte les effets de la guerre sur l'économie mondiale.

Honeywell International HON.O a glissé de 0,3% après que le géant industriel ait déclaré que le conflit pourrait avoir un impact sur ses revenus du premier trimestre, quelques semaines après que la société de services pétroliers SLB SLB.N ait signalé un resserrement des bénéfices. Le conflit a également retardé un sommet prévu entre les dirigeants américains et chinois à la demande du président Trump . Parmi les autres, l'application de covoiturage Uber UBER.N a ajouté 5,6 % après avoir annoncé son intention de déployer des robotsaxis dans 28 villes à partir de l'année prochaine, alimentés par le logiciel de conduite autonome de Nvidia. Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 4,77 contre 1 sur le NYSE et de 2,48 contre 1 sur le Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 28 nouveaux sommets et 60 nouveaux creux.