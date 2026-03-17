 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street progresse : réunion de la Fed et conflit au Moyen-Orient en ligne de mire
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 0,68%, S&P 500 0,54%, Nasdaq 0,54%

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés sur fond d'inquiétudes concernant les coûts de l'énergie

* Les valeurs financières sont en tête des gains du S&P 500, rebondissant après des pertes antérieures

* Les compagnies aériennes sensibles au prix du pétrole voient leurs actions augmenter, Delta ayant revu à la hausse ses prévisions de revenus

(Mise à jour après l'ouverture du marché, ajout de détails et de prix tout au long de la journée) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé mardi, tirés par les valeurs financières, les investisseurs attendant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt face à la hausse des coûts de l'énergie due au conflit qui fait rage au Moyen-Orient . La banque centrale entame mardi sa réunion de politique monétaire de deux jours et les traders s'attendent à ce que les coûts d'emprunt restent inchangés lorsqu'elle annoncera sa décision mercredi. La hausse des coûts du pétrole et du gaz naturel résultant du conflit au Moyen-Orient, ainsi que les augmentations de prix induites par les tarifs douaniers, seront au cœur de la réunion, les responsables politiques évaluant les préoccupations en matière d'inflation par rapport aux signes d'affaiblissement du marché de l'emploi.

Les courtiers ont revu à la hausse leurs perspectives concernant les prix de l'énergie qui sont susceptibles de freiner la croissance économique, un facteur que la banque centrale australienne a également souligné lorsqu'elle a augmenté les taux d'intérêt plus tôt dans la journée. Les perspectives du président de laFed , Jerome Powell, sur les taux d'intérêt seront examinées de près mercredi, à un moment où les contrats à terme sur les taux ne suggèrent qu'une seule réduction de 25 points de base vers la fin de l'année, selon les données compilées par LSEG, contre environ deux avant la guerre.

"Il y a trop d'éléments en mouvement dans une économie normale et, en plus, nous avons ce conflit qui a un impact énorme, ce qui rendra encore plus impossible pour la Fed de discerner des modèles pour le moment", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

"Je m'attends à ce que la Fed reste en attente et à ce que sa transcription et sa conférence de presse soient très discrètes." L'indice des valeurs financières .SPSY , sensible aux taux, a été entête des gains parmi les secteurs du S&P 500. Les grandes banques Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N ont gagné plus de 2%, tandis que les gestionnaires d'actifs Apollo Global

APO.N et KKR KKR.N ont progressé de plus de 4% chacun. Les valeursfinancières ont rebondi après les fortes pertes subies la semaine précédente, lorsque les inquiétudes concernant la qualité du crédit privé ont ébranlé les investisseurs. A 10:12 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 321,19 points, ou 0,68%, à 47 267,60, le S&P 500

.SPX a gagné 36,45 points, ou 0,54%, à 6 735,83 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 120,48 points, ou 0,54%, à 22 494,66. La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE

.VIX , a perdu 1,1 point à 22,41, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a gagné 1%. Les compagnies aériennes sensibles au prix du pétrole, qui ont été les plus touchées par la crise depuis le début de la guerre, ont bénéficié d'un certain répit après que Delta DAL.N a relevé ses prévisions de recettes pour le trimestre en cours en raison de l'accélération de la demande. Les actions du transporteur ont gagné 5% et American AAL.O a ajouté 4,4%.

La société énergétique Occidental OXY.N a gagné 1%, tout comme ConocoPhillips COP.N et EQT EQT.N , en raison de la hausse des prix du pétrole brut et du gaz. Malgré l'agitation mondiale sur les marchés due à la guerre, les actions américaines ont mieux résisté que celles de l'Europe et de l'Asie, car on s'attend à ce que les répercussions sur l'économie soient moins graves.

Toutefois, les analystes ont souligné que les investisseurs n'ont pas encore pleinement pris en compte les effets de la guerre sur l'économie mondiale.

Honeywell International HON.O a glissé de 0,3% après que le géant industriel ait déclaré que le conflit pourrait avoir un impact sur ses revenus du premier trimestre, quelques semaines après que la société de services pétroliers SLB SLB.N ait signalé un resserrement des bénéfices. Le conflit a également retardé un sommet prévu entre les dirigeants américains et chinois à la demande du président Trump . Parmi les autres, l'application de covoiturage Uber UBER.N a ajouté 5,6 % après avoir annoncé son intention de déployer des robotsaxis dans 28 villes à partir de l'année prochaine, alimentés par le logiciel de conduite autonome de Nvidia. Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 4,77 contre 1 sur le NYSE et de 2,48 contre 1 sur le Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 28 nouveaux sommets et 60 nouveaux creux.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
10,8301 USD NASDAQ +3,24%
APOLLO GLB MGMT
107,130 USD NYSE +3,55%
ARES MGT RG-A
104,010 USD NYSE +3,46%
CONOCOPHILLIPS
123,050 USD NYSE +1,41%
DELTA AIR LINES
63,400 USD NYSE +4,22%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 217,78 Pts Index Ex +0,58%
ELI LILLY & CO
960,100 USD NYSE -2,91%
EQT
65,500 USD NYSE +1,85%
GOLDMAN SACHS GR
810,310 USD NYSE +1,96%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
HONEYWELL INTL
230,7250 USD NASDAQ -1,61%
KKR & CO
88,760 USD NYSE +3,08%
MORGAN STANLEY
159,340 USD NYSE +2,32%
NASDAQ Composite
22 524,04 Pts Index Ex +0,67%
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,010 USD NYSE +1,30%
Pétrole Brent
101,06 USD Ice Europ +0,04%
Pétrole WTI
94,19 USD Ice Europ -0,17%
S&P 500
6 740,62 Pts CBOE +0,62%
S&P 500 INDEX
6 740,61 Pts CBOE +0,62%
SLB
46,040 USD NYSE +2,38%
UBER TECH
78,620 USD NYSE +5,29%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ANNABELLE GORDON )
    Taux d'intérêt : réunion de la Fed, partie pour rester sur pause
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 16:00 

    La banque centrale des Etats-Unis (Fed) a débuté mardi une réunion de deux jours sur les taux d'intérêt à l'issue de laquelle un statu quo semble acquis, nombre de responsables s'inquiétant de la trajectoire de l'inflation. Les investisseurs s'attendaient à ce ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )
    Delta Air Lines relève ses prévisions du 1T malgré la hausse du kérosène en mars
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 15:51 

    La compagnie aérienne américaine Delta Airlines a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, malgré un bond du prix du kérosène lié au conflit au Moyen-Orient qui a entraîné un surcoût estimé à 400 millions de dollars en mars. ... Lire la suite

  • ( AFP / JUAN BARRETO )
    Zara annonce un partenariat de deux ans avec le styliste John Galliano
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 15:49 

    La marque espagnole de prêt-à-porter Zara a annoncé mardi la conclusion d'un "partenariat artistique" de deux ans avec le provocateur styliste britannique John Galliano. Le couturier de 65 ans, dont la carrière avait connu un brutal coup de frein en 2011 après ... Lire la suite

  • uber, (Crédit: Dan Gold / Unsplash)
    BofA confirme son conseil sur Uber après le partenariat avec Nvidia
    information fournie par Zonebourse 17.03.2026 15:43 

    Bank of America (BofA) confirme son conseil à l'achat sur Uber avec un objectif inchangé de 103 $ après l'annonce du lancement de véhicules autonomes dans 28 villes d'ici 2028 avec Nvidia. Des robotaxis de niveau 4, équipés du logiciel Nvidia, seront déployés sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank