Wall Street progresse, les paris sur une baisse des taux d'intérêt en décembre se renforcent

Indices en hausse: Dow 0,14%, S&P 500 0,29%, Nasdaq 0,24%

Lilly devient le premier fabricant de médicaments à rejoindre le club des billions de dollars

Intuit progresse après que la croissance du chiffre d'affaires du 2ème trimestre ait dépassé les estimations

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement augmenté vendredi, les traders ayant augmenté leurs paris sur une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain suite aux remarques des décideurs politiques, tandis que les actions technologiques se sont stabilisées après une chute brutale au cours de la session précédente.

Le président de la Fed de New York, John Williams , membre votant du Federal Open Market Committee, a déclaré que la banque centrale pouvait encore réduire ses taux "à court terme" sans mettre en péril son objectif d'inflation.

Les traders considèrent désormais qu'il y a plus de 70 % de chances que la Fed réduise son principal taux de prêt de 25 points de base en décembre, contre près de 37 % plus tôt dans la journée, selon l'outil FedWatch du CME.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins , a toutefois déclaré sur CNBC que la politique était "au bon endroit", ce qui indique un certain scepticisme quant à la nécessité d'une nouvelle baisse des taux. Sa position contraste avec les signaux pessimistes de certains pairs, une divergence qui pourrait attiser la volatilité du marché avant la réunion de décembre.

"On s'attend toujours à ce que le cycle de réduction des taux se poursuive, que ce soit en décembre ou au début de l'année prochaine", a déclaré John Campbell, responsable de l'équipe systématique d'actions de base chez Allspring Global Investments.

"Il pourrait y avoir une certaine volatilité autour de la réduction de décembre, mais le cycle de réduction des taux se poursuivra probablement l'année prochaine."

Les courtiers mondiaux sont restés divisés sur la probabilité d'une baisse des taux en décembre après la publication jeudi du rapport sur l'emploi de septembre, longtemps retardé, , qui constitue le dernier chiffre sur l'emploi avant le verdict de la Fed le mois prochain.

À 09:49 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 68,12 points, ou 0,14%, à 45 817,68. Le S&P 500

.SPX a gagné 19,13 points, soit 0,29%, à 6 557,68, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 53,76 points, soit 0,24%, à 22 131,10.

La plupart des mégacapitalisations et des valeurs de croissance ont progressé, Alphabet GOOGL.O menant le peloton avec une hausse de 4%.

Eli Lilly LLY.N a augmenté de 1,3 %, devenant le premier fabricant de médicaments à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

Nvidia NVDA.O a baissé de 0,4 % après une séance volatile jeudi, au cours de laquelle les actions ont grimpé de 5 % avant de clôturer en baisse de 3,2 % à la suite de la publication des résultats du troisième trimestre.

"Les valorisations se sont tendues et certains investisseurs ont gardé un œil sur la sortie. Les attentes sont devenues très élevées en ce qui concerne le thème de l'intelligence artificielle", a déclaré M. Campbell.

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe de connaître leur pire chute hebdomadaire depuis le mois de mars. Les secteurs de la consommation discrétionnaire .SPLRCD et des technologies de l'information .SPLRCT étaient également en passe de connaître de fortes baisses cette semaine.

Le Nasdaq .IXIC s'est fortement replié depuis son pic d'octobre et est sur le point de chuter fortement en novembre en raison du scepticisme sur les perspectives de monétisation de la technologie, des dépenses circulaires au sein du secteur et de l'augmentation de l'émission de dette.

Les marchés ont également digéré le rapport d'activité de novembre , avec un ralentissement de l'activité industrielle à son plus bas niveau depuis quatre mois en raison de la hausse des prix due aux droits de douane.

Intuit INTU.O a gagné 4,1% après que la société d'outils de gestion financière a prévu une croissance des revenus du deuxième trimestre supérieure aux attentes du marché.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,82 contre 1 sur le NYSE et de 1,61 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré cinq nouveaux records et 191 nouveaux records à la baisse.