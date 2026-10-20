Wall Street progresse, les investisseurs se tournant vers les valeurs de rendement

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(Mise à jour des cours de l'après-midi)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1%, S&P +0,4%, Nasdaq +0,2%

* L'indice Russell 2000 des petites capitalisations progresse de 1,7%

* 3M étend son partenariat avec Amazon dans le domaine des centres de données et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

* L'action GM plonge alors que le constructeur automobile fait état d'une pression croissante sur ses coûts

par Sinéad Carew et Tharuniyaa Lakshmi

Le Dow a entraîné Wall Street à la hausse mardi, les investisseurs se tournant vers les valeurs de rendement telles que le secteur de la santé, tandis que le secteur technologique est resté à la traîne après avoir rebondi la veille.

Le secteur de la santé .SPXHC a mené la hausse parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500, progressant de 2,3% après avoir atteint un niveau record. Parmi les plus fortes hausses figuraient les laboratoires pharmaceutiques, tels qu’Eli Lilly LLY.N , en hausse de près de 4% et principal moteur de l’indice de référence, et Moderna MRNA.O , en hausse de plus de 5%.

Les secteurs de l’immobilier .SPLRCR et des services publics .SPLRCU ont également affiché de bonnes performances, progressant tous deux de plus de 1%, tout comme l’indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT , qui a gagné 1,7%.

Le recul des actions des méga-capitalisations a entraîné le secteur des services de communication .SPLRCL à la baisse. Les actions du secteur de l’énergie .SPNY sont restées stables, les cours du pétrole ayant reculé après avoir atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois. Les opérateurs évaluaient la rencontre entre le président iranien et le chef de l’armée pakistanaise, un médiateur clé entre les États-Unis et l’Iran, à la lumière des attaques des Houthis contre les infrastructures saoudiennes et des informations faisant état d’attaques contre des navires dans le Golfe.

LÉGÈRE HAUSSE DES TITRES TECHNOLOGIQUES

Les valeurs technologiques ont à peine progressé mardi après avoir fortement rebondi lundi. La vague de ventes de la semaine dernière a été en partie alimentée par des inquiétudes concernant le coût du financement des développements en matière d’IA, la société de cloud computing CoreWeave CRWV.O se trouvant au cœur de ces préoccupations.

"Les investisseurs en actions restent quelque peu sceptiques quant au secteur de l’IA et à la capacité de certaines de ces entreprises à monétiser leurs investissements; on observe donc une légère rotation vers d’autres segments du marché", a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors, soulignant les progrès enregistrés par les petites capitalisations et certains secteurs, notamment celui de la santé.

"Les investisseurs recherchent d’autres opportunités en dehors du secteur technologique, et la santé est l’un des bénéficiaires de cette tendance", a-t-il ajouté.

À 14h08 (heure de l’Est) (18h08 GMT), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 518,51 points, soit 1%, à 52.485,50, le S&P 500 .SPX a gagné 31,24 points, soit 0,4%, à 7.721,44 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 54,84 points, soit 0,2%, à 26.482,94.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 0,5%. Alors que l’indice "value" du S&P 500 .IVX a gagné 0,8%, son homologue "growth" .IGX a reculé de 0,02%.

Les investisseurs attendaient avec impatience les résultats de SpaceX SPCX.O et de Netflix NFLX.O , attendus après la clôture du marché. Meta et Tesla TSLA.O doivent publier leurs résultats mercredi.

Meta META.O , en baisse de 2,2%, et Netflix, en recul de 0,9%, figuraient parmi les valeurs les plus faibles du secteur des services de communication, aux côtés d’Alphabet GOOGL.O , qui a perdu plus de 1%.

L'action General Motors GM.N a chuté de plus de 8% et a été la plus grande perdante du S&P 500, après que le constructeur automobile a signalé des difficultés pour les mois à venir en raison de la hausse des coûts des matières premières et de la baisse des ventes de camions.

3M MMM.N a progressé de 5,9% après que la société a annoncé qu’elle étendait son partenariat avec Amazon

AMZN.O dans le domaine des centres de données et qu’elle avait émis un bon de souscription à l’intention d’une filiale d’Amazon pour l’achat d’actions ordinaires de 3M d’une valeur de plus de 521 millions (XX millions d'euros) de dollars. Le conglomérat industriel a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

La société d’évaluation de crédit Equifax EFX.N a bondi de plus de 10% après avoir annoncé un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux estimations des analystes. Elle figurait parmi les titres du S&P 500 ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage ce jour-là, aux côtés de Hasbro HAS.O . Le fabricant de jouets a progressé de 10% après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles tant pour son chiffre d’affaires global que pour son activité de jeux vidéo.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 2,46 fois plus nombreux que ceux en baisse, avec 97 nouveaux plus hauts et 193 nouveaux plus bas.

Sur le Nasdaq, 3.416 titres ont progressé et 1.269 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 2,69 pour 1. Le S&P 500 a affiché 22 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et un nouveau plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 39 nouveaux plus-hauts et 224 nouveaux plus-bas.