Wall Street progresse, les investisseurs misant sur une désescalade au Proche-Orient

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* Indices en hausse: Dow 0,81 %, S&P 500 0,75 %, Nasdaq 0,97 %

* Les actions d'Arm bondissent alors que la nouvelle puce d'intelligence artificielle devrait générer des milliards de dollars de revenus

* Les actions du secteur de l'espace augmentent suite au rapport de SpaceX qui pourrait déposer une demande d'introduction en bourse cette semaine

* Les compagnies aériennes et les croisières sont en hausse alors que les prix du pétrole baissent

(Mise à jour des prix en fin d'après-midi) par Sinéad Carew et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street ont augmenté mercredi, alors que les prix du pétrole ont chuté, les discussions entre les États-Unis et l'Iran alimentant les espoirs des investisseurs quant à une désescalade au cours de la quatrième semaine d'une guerre qui a exacerbé les craintes d'inflation.

L'Iran a d'abord déclaré qu'il considérait les propositions américaines transmises par le Pakistan comme excessives et a exigé la souveraineté sur le détroit d'Ormuz. Mercredi, un haut fonctionnaire iranien a déclaré à Reuters que Téhéran examinait toujours la proposition visant à mettre fin à la guerre.

Les marchés mondiaux ont été réconfortés par les informations selon lesquelles les États-Unis cherchaient à obtenir un cessez-le-feu et espéraient le rétablissement de la navigation dans le détroit crucial.

"Il y a de l'optimisme dans le fait que la proposition et la contre-proposition ouvrent la voie à de nouvelles négociations", a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management.

Tant qu'il n'y aura pas de clarté sur la date de fin de la guerre, Goldman s'attend à ce que "la volatilité reste élevée compte tenu de l'impact de la hausse des prix du pétrole sur l'inflation".

A 14h03, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 375,60 points, soit 0,81%, à 46 499,66, le S&P 500 .SPX a gagné 49,12 points, soit 0,75%, à 6 605,49 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 210,18 points, soit 0,97%, à 21 972,08.

Le secteur de l'énergie .SPNY a légèrement baissé en sympathie avec les prix du pétrole. Lereste des 11 principaux secteurs industriels du S&P 500 ont gagné du terrain. Les secteurs qui ont le plus progressé sont les matériaux .SPLRCM , en hausse de près de 2%, et la consommation discrétionnaire

.SPLRCD , en hausse de plus de 1,6%.

Avec des prix du pétrole en baisse de plus de 2 %, les actions des sociétés qui dépendent fortement du carburant se sont redressées. Les croisiéristes, dont Norwegian Cruise Line

NCLH.N , ont gagné plus de 3 %. Les actions des compagnies aériennes ont également augmenté, l'indice S&P Composite 1500 Passenger Airlines .SPCOMAIR ayant progressé de 1,7 %.

L'indice Russell 2000 à petite capitalisation .RUT a progressé de 1,2% après avoir atteint un plus haut de deux semaines.

Les actions cotées en bourse d'Arm ARM.O ont bondi de 18,6 % après que la société a dévoilé une nouvelle puce de centre de données d'intelligence artificielle qui devrait rapporter des milliards de dollars en revenus. Il s'agit de la plus forte hausse de l'indice Philadelphia Semiconductor Index

.SOX , qui a progressé de 1,6 %. D'autres fabricants de puces ont également progressé , Intel INTC.O a augmenté de plus de 7%, tandis que Nvidia NVDA.O a progressé de 2%.

Destiny Tech100 DXYZ.N a bondi de 14% après un rapport selon lequel SpaceX a l'intention de déposer son prospectus d'introduction en bourse dès cette semaine. SpaceX est la plus grande participation du fonds.

D'autres sociétés spatiales ont également progressé, Rocket Lab RKLB.O augmentant de 8 % et Intuitive Machines LUNR.O de près de 14 %. Les actions d'EchoStar SATS.O ont augmenté de 8,8 %.

La flambée des prix du pétrole a ravivé les inquiétudes concernant l'inflation, compliquant les perspectives des banques centrales en matière de taux d'intérêt . Selon l'outil FedWatch de CME Group, les marchés ne prévoient plus d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, alors qu'ils s'attendaient à deux réductions avant que la guerre n'éclate.

Parmi les autres mouvements, les actions cotées aux États-Unis de JD.com JD.O ont augmenté de 8 % et Alibaba

BABA.N de 3,7 %, après que les médias d'État chinois et le régulateur ont exhorté l'industrie des plateformes de livraison de nourriture à mettre fin à une guerre des prix . Robinhood Markets HOOD.O a augmenté de 5,3 % après que la plateforme d'échange a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars .

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,19 contre 1 sur le NYSE, où il y a eu 92 nouveaux plus hauts et 106 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 3 171 titres ont progressé et 1 465 ont reculé, les titres en hausse étant plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 2,16 contre 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 15 nouveaux records sur 52 semaines et 23 nouveaux records à la baisse, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 58 nouveaux records et 148 nouveaux records à la baisse.