Wall Street progresse, les fabricants de puces électroniques bondissent à la fin d'une semaine agitée

Indices en hausse: Dow 0,14%, S&P 500 0,27%, Nasdaq 0,49%

Le bénéfice du quatrième trimestre de State Street chute à cause des dépenses

Les producteurs d'électricité chutent suite à l'annonce d'un accord visant à réduire les prix de l'électricité

Lesprincipaux indices de Wall Street étaient en hausse vendredi, les fabricants de puces ayant repris le contrôle d'une semaine volatile qui a également marqué le début de la saison des résultats du quatrième trimestre.

Les fabricants de puces mémoire ont mené les gains, avec Micron MU.O , Seagate Technology STX.O et SanDisk SNDK.O en hausse de 2 % à 7 %, s'appuyant sur leurs hausses fulgurantes en 2025.

L'iShares Semiconductor ETF SOXX.O a gagné 2,1% vendredi, renforçant sa hausse de près de 12% depuis le début de l'année, qui a largement battu la hausse de 1,2% du Nasdaq 100 .NDX , soulignant la foi des investisseurs dans la demande de puces alimentée par l'IA.

Les actions américaines se dirigeaient vers des pertes hebdomadaires modestes, même après que le S&P 500 et le Dow aient battu de nouveaux records lundi. Le S&P se trouve actuellement à une trentaine de points de la barre des 7 000 points, une marque que les analystes considèrent comme une poche potentielle de résistance technique.

Les inquiétudes concernant les retombées de la proposition de plafonner à 10 % les taux d'intérêt des cartes de crédit pendant un an ont pesé sur les actions des prêteurs et sur l'ensemble des marchés, malgré les bons résultats trimestriels des grandes banques américaines.

"Les banques ont bien préparé la semaine en disant que les consommateurs continuent de dépenser et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. Nous verrons si cela se traduit par une augmentation de la consommation", a déclaré Jason Barsema, président de Halo Investing.

Les marchés resteront fermés lundi en raison de la journée Martin Luther King Jr. Mais la saison des bénéfices reprendra de plus belle la semaine prochaine avec les résultats de Netflix

NFLX.O , Johnson & Johnson JNJ.N et Intel INTC.O .

A 9:35 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 67,35 points, ou 0,14%, à 49,509.79, le S&P 500

.SPX a gagné 18,67 points, ou 0,27%, à 6,963.14 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 114,46 points, ou 0,49%, à 23,644.48.

LES SECTEURS DÉFENSIFS EN TÊTE DES GAINS HEBDOMADAIRES

La consommation de base .SPLRCS , l'immobilier .SPLRCR et les services publics .SPLRCU - largement considérés comme des secteurs défensifs - ont été en tête du classement des gains hebdomadaires. Dans le même temps, les valeurs financières

.SPSY ont chuté et se sont dirigées vers leur pire semaine depuis le mois d'octobre.

Cette rotation défensive intervient alors que l'incertitude plane sur l'indépendance de la Réserve fédérale, après que le président Jerome Powell a déclaré dimanche que le ministère de la Justice avait ouvert une enquête criminelle à son encontre. Le conseiller de la Maison Blanche Kevin Hassett a cherché à atténuer les retombées, balayant l'enquête du revers de la main et déclarant qu'il s'attendait à ce qu'il n'y ait "rien à voir ici."

La semaine a également été marquée par un transfert d'argent de certains poids lourds de la technologie vers des secteurs plus sous-évalués, l'indice S&P 600 mid-cap .SPCY et l'indice Russell small-cap 2000 .RUT devant gagner environ 2 % chacun cette semaine.

Dans le même temps, une série de données économiques clés a renforcé les paris en faveur d'une pause prolongée des taux d'intérêt par la Fed.

Les remarques des gouverneurs de la Fed, Michelle Bowman et Philip Jefferson, plus tard dans la journée, offriront des indices sur la pensée des membres du vote avant que la banque centrale américaine n'entre dans sa période d'interdiction avant sa réunion politique des 27 et 28 janvier.

Parmi les autres valeurs, State Street STT.N a chuté de 2,7 % après avoir annoncé une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre.

Les producteurs d'électricité indépendants ont chuté après qu'un rapport ait indiqué que les États américains connaissant une expansion rapide de la construction de centres de données allaient signer un accord avec l'administration Trump visant à freiner la hausse des coûts de l'électricité.

Talen Energy TLN.O a chuté de 9,6 %, tandis que Constellation Energy CEG.O et Vistra VST.N ont chuté deplus de 7 % chacun.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,44 contre 1 sur le NYSE et de 1,17 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux records sur 52 semaines et six nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 46 nouveaux records et 28 nouveaux records à la baisse.