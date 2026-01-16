La priorité reste de "stabiliser l'emploi" aux Etats-Unis, selon une responsable de la Fed

Michelle Bowman à Washington, aux Etats-Unis, le 22 juillet 2025. ( AFP / MANDEL NGAN )

Une responsable de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) estime vendredi que la priorité reste de "stabiliser préventivement" le marché du travail, laissant entendre qu'elle pourrait soutenir une détente supplémentaire des taux d'intérêt à la fin du mois.

"Le marché du travail peut sembler stable jusqu'à ce qu'il ne le soit plus", a déclaré dans un discours Michelle Bowman, vice-présidente chargée de la supervision des banques, à la Réserve fédérale.

Mme Bowman, qui a été nommée à ce poste à l'initiative de Donald Trump, fait partie des banquiers centraux qui se sont montrés "colombes" ces derniers mois, c'est-à-dire qu'ils poussent pour une politique monétaire plus accommodante et sont moins soucieux du niveau de l'inflation que d'autres collègues.

Une majorité s'était dégagée en décembre en faveur d'une réduction des taux d'intérêt pour la troisième fois en trois réunions.

Deux responsables étaient opposés à cette baisse. Et d'autres ont depuis indiqué qu'ils préfèreraient laisser les taux inchangés lors de la prochaine réunion, à la fin du mois.

Selon Mme Bowman, qui s'exprimait depuis le Massachusetts, la Fed "devrait éviter de signaler que nous allons faire une pause sans s'assurer que les conditions ont changé" et que le marché du travail n'est plus à la peine.

Elle considère que l'inflation est en train de ralentir pour se rapprocher de l'objectif de la banque centrale (2%), tandis que l'emploi présente toujours des "marqueurs de faiblesse".

"Je pense que nous devons continuer à nous concentrer sur les risques qui pèsent sur (...) l'emploi", a-t-elle dit, plaidant pour "stabiliser préventivement et soutenir" ce dernier.