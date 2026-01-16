Les Bourses européennes terminent dans le rouge

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en petite baisse vendredi, minées par le contexte géopolitique en Ukraine et l'absence de catalyseurs avant le coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprises sur le Vieux Continent.

La Bourse de Paris a terminé en repli de 0,65%, Francfort a perdu 0,22% et Milan 0,11%, quand Londres a terminé à l'équilibre (-0,04%).

Euronext CAC40