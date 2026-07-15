Wall Street progresse légèrement, les résultats étant au centre de l'attention; les valeurs des semi-conducteurs reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,3 %, S&P 500 +0,1 %, Nasdaq +0,2 %

* BlackRock en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

* PayPal s'envole après l'annonce d'une offre de rachat

(Mises à jour tout au long de l'article) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé mercredi, les données sur l’inflation des prix à la production, plus modérées que prévu, et les résultats d’entreprise encourageants ayant redonné confiance aux investisseurs,mais la chute des valeurs du secteur des semi-conducteurs a limité les gains.

L'action PayPal PYPL.O a bondi de près de 14 % après que des sources ont indiqué à Reuters que la société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International avaient proposé de l'acquérir à 60,50 dollars par action — soit une prime d'environ 28 % par rapport au cours de clôture de mardi.

Les sociétés financières ont contribué à donner le ton pour la saison des résultats du deuxième trimestre, et ce pour la deuxième journée consécutive. L’indice du secteur financier du S&P 500 .SPSY a progressé de 1,1 %.

L'action BlackRock BLK.N a progressé de 7,3 %, après que le gestionnaire d'actifs a dépassé les prévisions de bénéfices . Morgan Stanley MS.N a toutefois reculé de 1 %, malgré l'annonce d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

« Les banques ont atteint des niveaux records ce mois-ci, grâce à l’amélioration des fondamentaux et à un élargissement du leadership du marché au-delà du secteur technologique, qui ont constitué un puissant facteur de soutien », a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial.

« Les résultats du deuxième trimestre des grandes banques commerciales ont renforcé ces perspectives favorables. »

Toutefois, la faiblesse des valeurs du secteur des semi-conducteurs a pesé sur le S&P 500 et le Nasdaq. L’indice Philadelphia SE Semiconductor a reculé de 2,9 % pour atteindre son plus bas niveau depuis une semaine, effaçant une partie des gains enregistrés en début de semaine.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a perdu 0,8 %. La vigueur des valeurs à très forte capitalisation a apporté un certain soutien, Apple AAPL.O menant la hausse parmi les « Magnificent Seven » avec une progression de 3,6 %.

La saison des résultats s’accélère à un moment crucial pour les actions. Le S&P 500 a grimpé de plus de 10 % cette année et se trouve à deux doigts de son plus haut historique atteint en juin, ce qui rend cette remontée vulnérable à toute déception concernant les résultats des entreprises.

LES PRIX À LA PRODUCTION BAISSENT CONTRE TOUTE ATTENTE

Les données publiées mercredi ont montré que l’indice des prix à la production pour la demande finale avait reculé de 0,3 % en juin, alors que les prévisions tablaient sur une stabilité, ce qui vient s’ajouter aux signes indiquant que l’inflation était en train de ralentir avant l’escalade actuelle du conflit au Moyen-Orient .

« Il est difficile de se réjouir outre mesure de la baisse des prix à la production enregistrée le mois dernier, qui reflétait en grande partie la baisse des prix de l’énergie — des prix qui ont rebondi au cours de la première quinzaine de juillet, à mesure que le trafic énergétique via le détroit d’Ormuz ralentissait », a déclaré Charlie Ripley, gestionnaire de portefeuille chez Allianz Investment Management.

Ce rapport fait suite aux données sur l’inflation des prix à la consommation publiées mardi, qui se sont révélées plus faibles que prévu , ce qui a tempéré les anticipations d’une hausse imminente des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

Les opérateurs estiment désormais à environ 12 % la probabilité d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la prochaine réunion de la Fed, prévue plus tard ce mois-ci.

Mercredi a également marqué le deuxième jour de la déposition du président de la Fed, Kevin Warsh, devant le Congrès. M. Warsh a déclaré aux législateurs que la Fed ne remplissait pas son mandat de stabilité des prix, mais n’a donné que peu d’indications sur l’orientation future de la politique monétaire, précisant que les options envisageables comprenaient une hausse des taux, un statu quo ou une baisse.

À 11 h 51 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 142,98 points, soit 0,27 %, à 52.651,25, le S&P 500 .SPX gagnait 5,50 points, soit 0,07 %, à 7.549,09 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 53,06 points, soit 0,20 %, à 26.160,07.

Elevance Health ELV.N a reculé de 8,6 % malgré la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels , cette révision s'étant avérée inférieure aux attentes élevées des investisseurs.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,91 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,51 pour 1 au Nasdaq.