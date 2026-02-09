Wall Street progresse, le secteur technologique rebondissant après ses récentes pertes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow: 0,04%, S&P 500: 0,47%, Nasdaq: 0,90%

*

Le Dow Jones enregistre sa deuxième clôture record d'affilée

*

L'indice des services logiciels du S&P 500 en hausse de 2,9 %

*

Oracle grimpe après une mise à jour, Kroger saute après la nomination d'un nouveau directeur général

(Mise à jour avec les prix de clôture définitifs et les données sur les volumes) par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé solidement après un début hésitant lundi, les valeurs technologiques ayant retrouvé leurs marques après la chute de la semaine dernière provoquée par l'IA, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques clés qui pourraient éclairer la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Alors que le Dow Jones a enregistré son deuxième record de clôture consécutif avec un léger gain, le S&P 500 a finalement manqué son record de clôture.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a terminé en hausse de 1,6 %, prolongeant les gains de vendredi après une chute brutale la semaine dernière.L 'indice S&P 500 des services logiciels .SPLRCIS a terminé en hausse de 2,9 %, récupérant quelques pertes pour la deuxième journée après sept jours de pertes brutales alimentées par les craintes que l'intelligence artificielle n'intensifie la concurrence.

Oracle ORCL.N , qui a gagné 9,6 % après que D.A. Davidson a relevé sa recommandation de "neutre" à "achat", a été l'un des grands gagnants du secteur des logiciels

En plus de ce relèvement, Keith Lerner, directeur des investissements chez Truist Advisory Services, a déclaré que les commentaires attribués par CNBC à Sam Altman, le directeur général de < MSFT.O > OpenAI, soutenu par Microsoft, constituaient un autre soutien pour les actions technologiques.

Altman a déclaré aux employés que le chatbot d'intelligence artificielle de la startup, ChatGPT, avait retrouvé une croissance mensuelle supérieure à 10 % , selon le rapport de CNBC que Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante.

"Nous avons un marché fortement survendu où un peu de bonne nouvelle peut faire beaucoup", a déclaré Lerner, ajoutant que "l'élastique était trop tendu pour la technologie et le logiciel" lors de la chute de la semaine dernière.

Alors que l'indice des logiciels était encore inférieur de près de 13 % à ses niveaux de transactions juste avant l'exode qui a commencé à la fin du mois de janvier, le secteur plus large de la technologie était inférieur de moins de 3 % à ses niveaux d'avant le glissement.

Après avoir dépassé les 50 000 points pour la première fois vendredi, le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 20,20 points, soit 0,04 %, pour atteindre 50 135,87. Le S&P 500

.SPX a gagné 32,52 points, soit 0,47%, à 6 964,82 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 207,46 points, soit 0,90%, à 23 238,67.

Le Nasdaq a terminé 3% en dessous de son dernier record de clôture, atteint en novembre, tandis que le S&P 500 a été juste hors de portée de son dernier record de clôture de 6978,60 atteint le 27 janvier.

L'indice des matériaux .SPLRCM , en hausse de 1,4%, a affiché la deuxième plus forte progression parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500, une hausse de l'or

XAU= et de l'argent XAG= ayant dopé les minières.

Le secteur de la consommation de base .SPLRCS , qui avait bénéficié du repli du secteur technologique, a été à égalité avec le secteur de la santé .SPXHC pour les plus fortes baisses sectorielles de la journée, les deux ayant chuté de 0,86%.

Le plus grand perdant du secteur de la santé a été Waters

WAT.N dont les actions ont chuté de 13,9% après que le fabricant d'équipement de laboratoire ait prévu un bénéfice du premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street . Les investisseurs ont également pris en compte la faiblesse d'une unité de Becton Dickinson BDX.N acquise l'année dernière.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a gagné 1,4%. Parmi ses membres, les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 2,5 %, ce qui a donné le plus grand coup de pouce au S&P 500, mais les traders doivent attendre la fin du mois pour connaître les résultats du leader des puces d'intelligence artificielle.

Le rapport sur les emplois non agricoles de janvier, attendu mercredi et retardé par la fermeture partielle du gouvernement, et l'indice des prix à la consommation de janvier, très surveillé, attendu vendredi, sont plus proches dans le pipeline.

Selon l'outil FedWatch de CME Group, les marchés prévoient actuellement la première baisse des taux d'intérêt de l'année en juin, ce qui pourrait correspondre à la date à laquelle le candidat du président américain Donald Trump à la présidence de la Fed, Kevin Warsh, prendra ses fonctions.

Parmi les valeurs individuelles, Hims & Hers Health HIMS.N a chuté de 16%, enregistrant sa septième perte quotidienne consécutive. Novo Nordisk NOVOb.CO a poursuivi la société de télésanté pour violation de brevet après que l'entreprise américaine ait lancé, puis annulé, une copie à 49 dollars de la pilule amaigrissante Wegovy du fabricant danois de médicaments à la suite de la réaction négative de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Les actions de Workday WDAY.O ont chuté de 5 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines a annoncé que le cofondateur Aneel Bhusri redeviendrait son directeur général.

Les actions de Kyndryl KD.N ont plongé de 54,9 % après que le fournisseur de services informatiques ait retardé sa déclaration trimestrielle et signalé des faiblesses importantes dans ses rapports financiers.

Les actions de Kroger KR.N ont augmenté de 3,9 % après que le géant de l'épicerie a nommé Greg Foran, ancien cadre de Walmart, au poste de directeur général.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,13 contre 1 sur le NYSE, où il y a eu 789 nouveaux sommets et 99 nouveaux creux. Sur le Nasdaq, 2 887 titres ont progressé et 1 917 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,51 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 63 nouveaux records sur 52 semaines et 20 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 165 nouveaux records et 127 nouveaux records à la baisse.

Le volume des transactions a été relativement faible lundi, avec environ 17,78 milliards d'actions ayant changé de mains, contre une moyenne mobile de 20,66 milliards pour les 20 dernières séances.