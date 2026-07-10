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Wall Street progresse, le pétrole recule alors que les investisseurs misent sur la croissance de l'IA plutôt que sur les tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 22:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours pour tenir compte de la clôture du marché américain)

* SK Hynix s'envole lors de ses débuts sur le marché américain

* Les cours du pétrole reculent dans un contexte de reprise des hostilités au Moyen-Orient

* Les trois indices américains terminent la semaine en hausse

par Pete Schroeder

Les actions ont grimpé et les cours du pétrole ont légèrement reculé, les investisseurs conservant leur enthousiasme pour l’intelligence artificielle et faisant fi du conflit en cours entre les États-Unis et l’Iran.

Les trois principaux indices américains ont terminé la journée en hausse vendredi: le Dow Jones Industrial Average

.DJI a progressé de 0,29 %, le S&P 500 .SPX de 0,42 % et le Nasdaq Composite .IXIC de 0,29 %.

L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , affichait en fin de séance une hausse de 0,4 %. Alors que la reprise des attaques réciproques a encore érodé le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, en vigueur depuis trois semaines, les marchés ont globalement pris les événements au Moyen-Orient avec sérénité, même si les investisseurs continuent de surveiller de près les cours du pétrole et le risque d’inflation qui pourrait en découler.

ENTRÉE EN BOURSE DE SK HYNIX AUX ÉTATS-UNIS Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix a fait une entrée fracassante sur les marchés américains vendredi, ses actions cotées aux États-Unis ayant bondi de 14 % lors de leurs débuts au Nasdaq, après que l’entreprise eut levé environ 26,5 milliards de dollars, ce qui témoigne d’un fort engouement des investisseurs pour s’exposer à la chaîne d’approvisionnement de l’IA. Cette introduction en bourse spectaculaire, qui permettra de financer de nouvelles usines et de nouveaux équipements afin de répondre à la demande croissante de puces d’IA, devrait constituer la deuxième plus grande levée de fonds au monde après l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O le mois dernier. Les cours du pétrole ont reculé vendredi, les investisseurs attendant des éclaircissements sur le cessez-le-feu qui s'effrite entre les États-Unis et l’Iran. Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les deux nations continueraient à négocier, mais que l’accord de juin visant à mettre fin aux actions militaires était "terminé". Les deux nations ont revendiqué des actions militaires ces derniers jours dans le Golfe, ravivant un conflit qui a bouleversé le commerce mondial de l’énergie en perturbant la navigation dans le détroit d’Ormuz.

Malgré ces inquiétudes grandissantes, les cours du brut américain CLc1 ont reculé de 0,74 % à 71,55 dollars le baril, tandis que ceux du Brent LCOc1 ont baissé à 75,99 dollars le baril, soit une baisse de 0,41 % sur la journée.

"Les cours du pétrole sont également restés remarquablement stables malgré le fait que le conflit se soit à nouveau étendu (une fois de plus) à certains pays voisins", a déclaré Carl Campus, économiste senior chez BMO, dans une note. "Bien que plusieurs facteurs puissent contribuer à empêcher une flambée plus importante… cela reflète peut-être simplement l’optimisme sous-jacent concernant les négociations en cours." Sur les marchés des changes, l’attention est restée focalisée sur le yen japonais JPY= , qui s’est nettement raffermi après les déclarations de la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , laissant entendre qu’un rapatriement des fonds pourrait être envisagé pour les investisseurs japonais.

Il s’est finalement raffermi de 0,4 %, à 161,71 pour un dollar américain. Le yen, fragile, a oscillé ces derniers jours autour de son plus bas niveau depuis 40 ans, les opérateurs restant à l’affût d’une intervention officielle de Tokyo.

FRX/

Par ailleurs, le dollar est resté globalement stable, les investisseurs attendant des catalyseurs pour évaluer l'évolution des taux d'intérêt américains. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, dont le yen et l'euro, a progressé de 0,05 % à 100,96.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 2,22 points de base pour s’établir à 4,561 %.

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 637,01 Pts Index Ex +0,29%
EUR/USD SPOT
1,1415 USD Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
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Nikkei 225
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Pétrole Brent
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Pétrole WTI
71,55 USD Ice Europ -0,40%
S&P 500 INDEX
7 575,39 Pts CBOE +0,42%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SPACEX
145,3000 USD NASDAQ -4,51%
STOXX Europe 600
641,10 Pts DJ STOXX +0,04%
USA BENCHMARK 10A
4,617 Rates +0,18%
USD/JPY SPOT
161,7370 Six - Forex 1 0,00%
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