Wall Street progresse, l'optimisme autour de l'accord avec l'Iran compensant le ton belliciste de la Fed ; Intel s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,70 %, S&P 500 +0,84 %, Nasdaq +0,87 %

* Intel en hausse après l'annonce par Trump d'un partenariat entre l'entreprise et Apple pour la conception de puces

* Accenture s'effondre après avoir revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

* Les chiffres montrent une baisse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage dans un contexte de faibles licenciements

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les actions américaines ont rebondi jeudi . les titres du secteur des semi-conducteurs menant la hausse, l’optimisme concernant un accord de paix au Moyen-Orient ayant compensé les inquiétudes liées à une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh.

L'action Intel INTC.O a bondi de près de 10 % après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'Apple AAPL.O avait accepté de collaborer avec l'entreprise pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis.

D'autres valeurs du secteur des puces électroniques ont également progressé. Nvidia NVDA.O a gagné 1,1 %, tandis que Micron MU.O et Marvell Technology MRVL.O ont chacune enregistré une hausse de plus de 5 %.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint un niveau record et a clôturé en hausse de 4,6 %, tandis que l’indice technologique S&P 500 .SPLRCT a progressé de 1,6 %.

Les trois principaux indices avaient chuté lors de la séance précédente, les investisseurs anticipant de nouvelles hausses des taux de la Réserve fédérale , après que M. Warsh eut souligné la nécessité de juguler l’inflation et que d’autres décideurs politiques eurent laissé entrevoir une hausse des coûts d’emprunt.

Par ailleurs, les États-Unis et l’Iran ont publié le texte d’un accord provisoire signé qui prolonge le cessez-le-feu d’avril de 60 jours supplémentaires afin de permettre aux deux parties de parvenir à un accord définitif.

C’est la signature de cet accord entre les États-Unis et l’Iran qui « semble prendre le pas sur tout sentiment négatif suscité hier par une Fed plus belliciste », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

« Les cours de l’énergie continuent de baisser. La perspective d’une fin de la guerre en Iran constituerait sans aucun doute un facteur positif majeur et pourrait même contribuer à faire baisser l’inflation à long terme. »

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent actuellement une probabilité de 50 % d’une hausse des taux de 25 points de base en septembre, contre 27 % mercredi.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur industriel .SPLRCI enregistrant une hausse de 1,6 %.

À 9 h 36 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 357,37 points, soit 0,70 %, à 51.853,59, le S&P 500 .SPX gagnait 62,05 points, soit 0,84 %, à 7.482,15 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 225,57 points, soit 0,87 %, à 26.247,23.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT a progressé de 1,4 %.

Les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de trois mois, entretenant l'espoir que l'inflation puisse être maîtrisée sans hausse des taux d'intérêt.

Les marchés ont regagné le terrain perdu lors de la chute de début juin, grâce à une économie résiliente, à un rebond qui s’étend au-delà des valeurs technologiques et à l’optimisme suscité par un accord entre les États-Unis et l’Iran, qui a redonné confiance aux investisseurs.

Les trois indices étaient en passe de terminer en hausse pour la deuxième semaine consécutive avant le jour férié du « Juneteenth », vendredi.

Du côté des données, celles du ministère du Travail ont montré que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a baissé la semaine dernière, les licenciements restant faibles.

Jeudi marque également l’expiration simultanée, qui a lieu une fois par trimestre, des contrats dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, également appelée « triple witching », ce qui peut faire grimper le volume des échanges et aggraver la volatilité.

Parmi les autres titres en vue, Kroger KR.N a chuté de 6,4% après que le distributeur alimentaire a annoncé un bénéfice inférieur aux attentes pour le premier trimestre et maintenu ses prévisions annuelles inchangées.

L'action Accenture ACN.N a chutéde près de 16% après que la société eut revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.Ses concurrents Cognizant Technology Solutions CTSH.O et IBM IBM.N ont respectivement reculé de 8,2% et 6,5%.

Les titres en hausse ont été 2,48 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 2,48 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 19 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 53 nouveaux plus hauts et 52 nouveaux plus bas.